Ile osób potrzeba do założenia kolonii na Marsie? Zaskakująco mało

Bezpieczne wysłanie ludzi na Marsa i utrzymanie ich tam przy życiu jest nieporównywalnie bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem niż wysłanie łazików. Pomimo wielu planów i przygotowań to kiedy uda nam się wylądować na Czerwonej Planecie jest wciąż dyskusyjną kwestią. Nie znaczy to jednak, że zespoły naukowców nie prowadza swoich prac, by pewnego dnia doprowadzić wreszcie całe to oczekiwane od dawna przedsięwzięcie do pomyślnego końca.