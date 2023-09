Satelity będą latać na... wodę. Kibicujmy tej rewolucji

Konstrukcja napędu jest tak naprawdę prosta - elektrolizer przepuszcza prąd o mocy 20 W przez wodę. To powoduje rozpad cząsteczek cieczy na wodór i tlen, które służą do napędzania pędnika. Komora, w której zachodzi proces i dysza wylotowa mają mniej niż 1 mm długości. Ponieważ nie wykorzystuje on zwykłego paliwa, w skład którego wchodzą skomplikowane związki chemiczne, do jego przechowywania nie jest potrzebne stopniowe zwiększanie ciśnienia.