Teleskopy na Księżycu: USA i Chiny mają nowe, ambitne plany

Pierwsze teleskopy zostały stworzone w Holandii w 1608 roku. Były dziełem producentów soczewek: Hansa Lippersheya i Zachariasa Janssena. Ich powstanie to naturalna konsekwencja bogatej tradycji rzemiosła, innowacji technicznych i rozwoju nauki o optyce. Nie sposób pominąć w tym przypadku wkładu, jaki wnieśli w tą tematykę uczeni z kręgu kultury islamskiej w iX i X wieku naszej ery.



Na poważnie do obserwacji kosmosu teleskopu użył Galileusz, z którym pierwsze urządzenia tego typu są kojarzone najbardziej. To jego ciekawość i geniusz sprawiły, że teleskop stał się nie tylko narzędziem do oglądania odległych obiektów, ale także swoistym wehikułem, który poszerzył nasze granice zrozumienia Wszechświata.