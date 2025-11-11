REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Projekt futurystycznego miasta upada. Kasa topnieje, a wizja się sypie

Projekt Neom miał być miastem przyszłości, ale coraz bardziej przypomina niezwykle kosztowną porażkę. Kłopoty finansowe i inżynieryjne stawiają jego przyszłość pod naprawdę olbrzymim znakiem zapytania.

Marcin Kusz
Neom się sypie. Futurystyczne marzenie Saudyjczyków gaśnie
REKLAMA

Gdy w 2017 r. książę Mohammed bin Salman ogłaszał budowę Neom, cały świat przecierał oczy ze zdumienia. Projekt zakładał stworzenie kompleksu miast nad Morzem Czerwonym, którego sercem miała być 170-kilometrowa metropolia The Line – bez ulic, bez samochodów i całkowicie zasilana odnawialną energią. Według założeń miało w niej zamieszkać nawet 9 mln ludzi. Dziś coraz więcej wskazuje jednak na to, że ta gigantyczna wizja rozpada się pod własnym ciężarem.

REKLAMA

Miliardy dolarów w piach

Najbardziej charakterystycznym elementem The Line miał być tzw. żyrandol, czyli 30-piętrowy budynek zawieszony do góry nogami nad mariną. Problem jednak w tym, że nawet architekci zaangażowani w projekt przyznawali, iż takie konstrukcje są skrajnie niebezpieczne, a ich stabilność mogłaby zostać zagrożona przez obrót Ziemi czy zwyczajne powiewy wiatru. Zamiast symbolu technologicznego triumfu coraz częściej mówi się o inżynieryjnej fantazji oderwanej od rzeczywistości.

Jak czytamy na łamach Gizmodo, do tej pory na projekt Neom wydano co najmniej 50 mld dol., ale skala prac znacząco się zmniejszyła. Główne budowy zwolniły, a ambitne plany pierwszego etapu zostały dramatycznie zredukowane. Wpływowi inwestorzy, którzy mieli wesprzeć projekt miliardami dolarów, w większości jednak nie zdecydowali się na wsparcie. Nawet najbogatsze saudyjskie rodziny włożyły w przedsięwzięcie tylko symboliczne środki.

Pracownicy już wiedzą, co się święci

Według relacji osób pracujących przy projekcie atmosfera wśród ekipy jest coraz bardziej pesymistyczna. Wielu z nich uważa, że The Line technicznie wciąż dałoby się zbudować, ale nikt nie ma ochoty płacić za aż tak ekstrawagancką wizję. Jak przyznał jeden z byłych pracowników – wszyscy wiedzą, że to się nie uda, tylko jeszcze nie wiadomo, jak przekazać to książęcej głowie państwa.

Neom miał być nie tylko cudem architektonicznym, ale przede wszystkim PR-owym narzędziem Arabii Saudyjskiej. Kraj chcący uchodzić za nowoczesny ośrodek technologii i przemian, próbował przykryć brutalną rzeczywistość reżimu, w którym jeszcze do niedawna kobiety nie mogły prowadzić samochodu, a publiczne egzekucje nadal są na porządku dziennym. Zamiast tego powstała alegoria niezdolności do realnej modernizacji.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Tym bardziej bolesna, że zdaniem organizacji praw człowieka, projekt Neom pochłonął już życie wielu pracowników, których zatrudniano na dramatycznych warunkach i bez podstawowych zabezpieczeń socjalnych. Ten pustynny miraż napędzany ropą, PR-em i nierealnymi obietnicami najprawdopodobniej pnie się nie ku górze, a ku upadkowi. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że czyjaś wizja przyszłości okazuje się być zbudowana na krwi tych, którzy mieli ją wznosić.

*Źródło grafiki wprowadzającej: neom.com

REKLAMA
Marcin Kusz
11.11.2025 17:26
Tagi: arabia saudyjskamiasto przyszłościwizja przyszłości
Najnowsze
17:26
Projekt futurystycznego miasta upada. Kasa topnieje, a wizja się sypie
Aktualizacja: 2025-11-11T17:26:19+01:00
16:49
Chińskie macki sięgają naprawdę daleko. Skala jest przerażająca
Aktualizacja: 2025-11-11T16:49:27+01:00
16:40
Dlaczego w Polsce nie może być ładnie? Łatwo pozwalamy na paskudztwo
Aktualizacja: 2025-11-11T16:40:00+01:00
16:30
Nowy żart o niewiernej żonie. Nie jest śmieszny, jest straszny
Aktualizacja: 2025-11-11T16:30:00+01:00
16:20
Kometa 3I/Atlas mogła się właśnie rozpaść. Albo odpaliła silniki przed dalszą podróżą
Aktualizacja: 2025-11-11T16:20:00+01:00
16:00
Panele fotowoltaiczne stały się polskim symbolem. Zaskakująco szybko, prawda?
Aktualizacja: 2025-11-11T16:00:00+01:00
15:34
Gry Nintendo po polsku. Piękny prezent na Dzień Niepodległości
Aktualizacja: 2025-11-11T15:34:01+01:00
10:55
Windows 11 jak Android. Mała ikonka baterii, a zmiana wielka
Aktualizacja: 2025-11-11T10:55:00+01:00
8:33
Metro poza Warszawą coraz bliżej. Są chętni do kopania tunelu
Aktualizacja: 2025-11-11T08:33:00+01:00
7:31
AliExpress uruchamia promocję z okazji Singles Day. Wybraliśmy najciekawsze bestsellery
Aktualizacja: 2025-11-11T07:31:03+01:00
7:22
Na Marsie dzieje się coś złego. NASA wysyła dwie sondy
Aktualizacja: 2025-11-11T07:22:00+01:00
7:11
Jedzenie z moczu. Okropny test da Europie niezależność w kosmosie
Aktualizacja: 2025-11-11T07:11:00+01:00
7:00
DJI Osmo Nano jest absurdalnie małe. Po otwarciu zapytałem: "Gdzie reszta?"
Aktualizacja: 2025-11-11T07:00:00+01:00
20:15
Warto kupić lepszą ładowarkę do iPhone 17? Dokładnie to policzyli
Aktualizacja: 2025-11-10T20:15:43+01:00
19:11
WhatsApp z nowością, na którą czekaliśmy latami. Zasługa Unii
Aktualizacja: 2025-11-10T19:11:21+01:00
19:06
Nowy Windows 11 dla konkretnego sprzętu. Microsoft: "nic nie róbcie"
Aktualizacja: 2025-11-10T19:06:14+01:00
18:48
Przyszły Xbox wycieka. 5 nowych konkretów o "konsoli"
Aktualizacja: 2025-11-10T18:48:51+01:00
18:04
Poseł w Sejmie wściekły na opóźnienie GTA 6. Pajacowanie czy sigma?
Aktualizacja: 2025-11-10T18:04:32+01:00
17:27
Apple zapomniał o "nie rusz jak działa". Jakbym wrócił na Windows
Aktualizacja: 2025-11-10T17:27:52+01:00
17:19
Nowy kontroler Steam zmieni sposób w jaki gramy. Odważny pomysł
Aktualizacja: 2025-11-10T17:19:03+01:00
16:53
Znaleźliśmy okropny sposób na stare ciuchy. Wciskamy śmieci słabszym
Aktualizacja: 2025-11-10T16:53:10+01:00
16:29
YouTube walczy z cwaniakami. Chcesz oglądać i nic nie widzisz
Aktualizacja: 2025-11-10T16:29:44+01:00
15:55
iPhone XX bez dziury na przedzie. Bez sensu, to najlepsza zmiana
Aktualizacja: 2025-11-10T15:55:37+01:00
15:24
Allegro: proszę wróć. Kupony na zakupy dla wracających
Aktualizacja: 2025-11-10T15:24:46+01:00
14:48
Biedronka ma więcej ruchu niż TikTok. Mój kraj taki piękny
Aktualizacja: 2025-11-10T14:48:40+01:00
13:49
Nawigacja w telefonie bez zasięgu. Tego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-11-10T13:49:30+01:00
13:21
Polska armia wysyła satelity w kosmos. 11 listopada inny niż zwykle
Aktualizacja: 2025-11-10T13:21:46+01:00
12:59
Ma pojawić się iPhone z ekranem bez dziur. To bajki
Aktualizacja: 2025-11-10T12:59:22+01:00
12:47
Bestsellery polskich sprzedawców w promocji AliExpress. Duże rabaty na Singles Day
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:13+01:00
12:01
Starlink wchodzi na pokłady samolotów. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-11-10T12:01:21+01:00
11:03
Kometa 3I/Atlas zbliża się do Ziemi. "To mogą być zaawansowane silniki"
Aktualizacja: 2025-11-10T11:03:11+01:00
10:48
Szalona oferta PKP Intercity na wszystko. Lepiej zaklep sobie miejsce
Aktualizacja: 2025-11-10T10:48:56+01:00
9:08
Policja dostanie się do każdego telefonu. Twojego też
Aktualizacja: 2025-11-10T09:08:27+01:00
8:05
Kurier w 3 godziny. Ta usługa PKP to hit
Aktualizacja: 2025-11-10T08:05:17+01:00
7:04
Nadchodzi święto zakupów. AliExpress ma dla was niesamowite promocje
Aktualizacja: 2025-11-10T07:04:51+01:00
6:34
Zagadka na Marsie rozwiązana. To nie błoto, to wiatr
Aktualizacja: 2025-11-10T06:34:45+01:00
6:30
Czy istnieją różne rodzaje czarnych dziur? Wystawili teorię Einsteina na próbę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:30:00+01:00
6:20
UE usuwa bariery dla transportu czołgów. Szybciej na wschodnią flankę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:20:00+01:00
6:10
Żądają lektury, której nie da się zdobyć. Resort dał maturzystce link do "pirata"
Aktualizacja: 2025-11-10T06:10:00+01:00
6:00
Samsung podsumuje ci powiadomienia w mądry sposób. No, ale musisz mu na to pozwolić
Aktualizacja: 2025-11-10T06:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA