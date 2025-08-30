/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz

Sztuczna inteligencja w służbie języka arabskiego i islamskich wartości? W Arabii Saudyjskiej zaprezentowano właśnie Humain Chat.

Marcin Kusz
Ten bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy od niego się nie dowiesz
REKLAMA

To nowy czatbot oparty na modelu językowym Allam, stworzonym specjalnie z myślą o kulturze i języku świata arabskiego. Projekt budzi jednak kontrowersje nie tylko z powodów religijnych, ale też politycznych.

REKLAMA

Czym tak właściwie jest Humain Chat?

Humain Chat to czatbot skonstruowany od podstaw jako arabskofoniczny. Algorytm funkcjonuje bazując na modelu Allam 34B, który tworzony i rozwijany w Arabii Saudyjskiej. Został on przeszkolony na jednej z największych kolekcji danych w języku arabskim. Czatbot jest dostępny w wersji na przeglądarki i aplikacje mobilne, wspiera wielodialektalny arabski (np. egipski, libański) i płynnie przełącza się między arabskim a angielskim. Został zaprojektowany tak, by rozumieć i odzwierciedlać islamskie wartości oraz dziedzictwo kulturowe.

Twórcy Humain Chat deklarują, że narzędzie ma być bezpieczne pod kątem religijnym. Do takiego stopnia, że jeśli użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do odpowiedzi czatbota, to ten zasugeruje mu konsultację z imamem. W pierwszej kolejności czatbot trafi wyłącznie na rynek saudyjski, a w dalszej perspektywie ma być udostępniany w całym regionie MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna), a później na świecie z myślą o nawet 500 mln użytkowników arabskiego.

Nowa twarz cenzury? AI filtrujące prawdę

Za inicjatywą stoi Humain, państwowa spółka technologiczna powiązana z narodowym funduszem inwestycyjnym, działająca zgodnie z wizją rozwoju Arabii Saudyjskiej do 2030 r. Automatycznie rodzi to pytania o zakres niezależności narzędzia. Już teraz Bloomberg podaje, że czatbot może podlegać państwowym regulacjom dotyczącym treści. Oznacza to zaawansowane filtrowanie, ograniczanie lub modyfikowanie informacji udzielanych przez AI zgodnie z linią polityczną władz.

Największy niepokój budzi jednak to, że Humain Chat nie tylko odpowiada po arabsku, ale robi to w sposób zgodny z wiarą. Czy użytkownik otrzyma odpowiedź na pytanie o równość płci? O prawa kobiet? O historię Arabii Saudyjskiej w kontekście wolności religijnej? Można podejrzewać, że nie tylko nie otrzyma, ale nawet nie dowie się, że coś zostało ukryte.

Zobacz także:

Przypomnijmy, że w rankingu wolności internetu Freedom House z 2024 r. Arabia Saudyjska zdobyła jedynie 25 na 100 pkt, głównie ze względu na represje wobec wolności słowa online. Jeden z najbardziej drastycznych przypadków dotyczył aktywistki na rzecz praw kobiet, która za swoje działania w sieci została skazana na ponad dekadę więzienia.

REKLAMA

Rewolucja językowa czy cyfrowy kaganiec?

Nie sposób nie zauważyć, że Humain Chat to pierwszy tak poważny projekt AI w języku arabskim, który jest tworzony przez i dla mieszkańców Bliskiego Wschodu. To przełom dla reprezentacji językowej, szczególnie w świecie, gdzie dominują narzędzia zorientowane na angielski i anglosaskie wartości. Ale pytanie brzmi: czy tworzenie lokalnej AI musi iść w parze z ideologiczną filtracją treści? Czy Halal AI to afirmacja tożsamości kulturowej, czy narzędzie do kultywowania politycznej poprawności narzuconej przez władzę?

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Gorodenkoff / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
30.08.2025 07:20
Tagi: arabia saudyjskaSztuczna inteligencja (AI)wolność słowa
Najnowsze
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widmo na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Zamienili rośliny w lampki nocne. Chcę taką
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
6:11
Dają ubraniom drugie życie. Pokazali, jak powinno wyglądać oddawanie ciuchów
Aktualizacja: 2025-08-29T06:11:00+02:00
21:37
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-08-28T21:37:38+02:00
21:16
Chcą nauczyć dzieci "zdrowego korzystania ze smartfonów". Na początek: totalny zakaz
Aktualizacja: 2025-08-28T21:16:39+02:00
20:55
GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam
Aktualizacja: 2025-08-28T20:55:52+02:00
20:11
F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie
Aktualizacja: 2025-08-28T20:11:52+02:00
19:57
Tak dobrego soku nie kupisz w sklepie. Tym sprzętem zrobisz go bez trudu
Aktualizacja: 2025-08-28T19:57:01+02:00
19:53
Microsoft wreszcie robi to, o co prosili gracze. I nie chodzi tylko o zmianę cennika
Aktualizacja: 2025-08-28T19:53:50+02:00
19:08
Darmowe Destiny: Rising już jest. Topi telefony, ale wygląda absurdalnie dobrze
Aktualizacja: 2025-08-28T19:08:34+02:00
18:46
Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli
Aktualizacja: 2025-08-28T18:46:55+02:00
17:55
PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche
Aktualizacja: 2025-08-28T17:55:41+02:00
17:24
Pokopalniane dziury zmienią w atrakcję dla turystów. Ma być raj za 32 mln zł
Aktualizacja: 2025-08-28T17:24:31+02:00
16:54
Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą
Aktualizacja: 2025-08-28T16:54:53+02:00
16:23
Za sprawą tej sztuczki Microsoftu nie będziesz płacić za YouTube Premium
Aktualizacja: 2025-08-28T16:23:24+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA