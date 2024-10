Tak będzie wyglądać największy budynek na świecie. Rozpoczęli budowę

Mukaab (arab. "sześcian") to coś więcej niż tylko wieżowiec – to wielofunkcyjna megastruktura, która stanie się nowym symbolem Rijadu i prawdopodobnie całej Arabii Saudyjskiej. Przyszły rekordzista mierzy 400 m wysokości, długości i szerokości, co czyni go naprawdę ogromnym – to ponad dwa razy więcej niż Pałac Kultury w Warszawie, który bez iglicy na szczycie mierzy 187 m wysokości.