Był brutal, jest nudny budynek taki jak wszędzie. Polskie miasta zaczynają wyglądać tak samo

Bardzo łatwo odbić piłeczkę, że takich wyjątkowych projektów było mimo wszystko mniej, a na osiedlach dominowały po prostu niewyróżniające się, wręcz anonimowe bloki. To po części prawda. Jednak spacerując po PRL-owskich osiedlach szybko można dostrzec, że nie są takie same. Układ bloków jest inny, odległość od siebie, to, jak podchodziło się do otaczającej zieleni. Albo wkomponowywały się w otoczenie albo je tworzyły. Paradoksalnie wtedy łatwiej było coś zrobić, skoro zaczynano często od zera. Jednak mimo że podstawowym celem było zapewnienie dachu nad głową, to nie zapominano o innych potrzebach, jak dostęp do zieleni, światła czy odseparowanie od ruchu samochodów.