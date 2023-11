W Chorzowie powstaje kosmiczny wieżowiec. Oto inne polskie budynki, dla których inspiracją był kosmos

Nie oznacza to, że nikt do tych dawnych marzeń się nie odwołuje. W Chorzowie powstaje wieżowiec o nieprzypadkowej nazwie Cosmo. Ma być najwyższym budynkiem w mieście, licząc 64 m – trochę mniej, niż nie tak odległe katowickie „Kukurydze”. Nie jednak to w nim jest wyjątkowe. Architekt Maciej Franta, wnuk Aleksandra Franty odpowiedzialnego m.in. za wspomniane bloki na osiedlu Tysiąclecia, nie ukrywa kosmicznych inspiracji podobnych do tych z okresu śląskiego archikosmosu.