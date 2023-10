Oto najnowocześniejszy dworzec w Polsce. I od razu najładniejszy

Jeśli kiedykolwiek dojeżdżaliście do Lublina autobusem to pewnie wysiadaliście na dworcu znajdującym się naprzeciw lubelskiego zamku. Stare stanowiska ulokowane są niemal przy wejściu do starego miasta, co brzmi dobrze tylko na papierze. Dworzec przenosi do lat 90., a może i wcześniejszych. Jest brudno, szaro, tłoczno, po prostu nieprzyjemnie. Tak piękne miasto jak Lublin nie zasługiwało na to, by witać pasażerów w ten sposób.