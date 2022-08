Budował zielone osiedla, zanim to było modne. Prawie 100 lat temu przestrzegał przed patodeweloperką

Józef Szanajca i Bohdan Lachert tworzyli razem. Po śmierci tego pierwszego niektórzy sądzili, że to Szanajca był kołem napędowym duetu, a bez niego Lachert ma niewiele do zaoferowania. Ich wspólną pracę przerwała wojna, ale do dziś uważa się, że to najważniejsi przedstawiciele rodzimych modernistów w architekturze. Mieszkam niedaleko zaprojektowanych przez Szanajcę budynków. Pokażę wam, dlaczego była to niezwykła postać.