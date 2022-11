W Dąbrowie Górniczej ktoś zgubił UFO. Jego historia pełna jest tajemnic

Do widoku UFO na niebie pewnie już wielu przywykło. Obiekt dryfujący po wodzie to jednak już większa sensacja. Historia statku kosmicznego z Dąbrowy Górniczej śmiało mogłaby znaleźć się w odcinku "Nie do wiary". Niekoniecznie z powodu pozaziemskiej tajemnicy. Wręcz przeciwnie: mamy do czynienia z typowo ludzkim absurdem.