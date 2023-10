Katowicki dworzec zachwycał cały świat. Gdy chcieli go wyburzyć, wybuchły protesty

Katowicki dworzec był pierwszym tego typu obiektem w Polsce, w którym ruchome schody ułatwiały poruszanie się. Wcześniej budzące zainteresowanie rozwiązanie wdrażane było w kamienicach (już w 1949 r. w Warszawie) czy galeriach handlowych (np. w Łodzi pierwszy budynek z ruchomymi schodami powstał w 1967 r.), ale to Katowice były prekursorem we wdrażaniu ich właśnie na dworcach. Już w 1971 r. ruchome schody zostały przekazane do próbnej eksploatacji. Dla porównania, na przykład te w tunelu dworca PKP Gdańsk Główny zostały oddane do użytku w marcu 1973 r. Przy okazji były najdłuższymi w Polsce, mając prawie 25 m długości.