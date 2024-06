Pokazali, co zmieniło się na polskim osiedlu przez 34 lata. I się zaczęło

I naprawdę niewiele trzeba, aby do siebie zaprosić. W paryskim parku pozostawiano mieszkańcom zwykłe krzesła. Nie były przymocowane do powierzchni, więc można je było przenieść i ustawić w dogodnym dla siebie miejscu. Dzięki temu osoba chcąca poczytać książkę pod drzewem mogła to robić tak, jak jej pasuje. A grupka znajomych mogła wygodnie usadowić się i rozmawiać. Przy tradycyjnych ławkach to niemożliwe – bo zwykle mają ograniczoną liczbę miejsc albo są oddalone od siebie.