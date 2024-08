Kiedyś mijałem go wielokrotnie i nie zauważałem. Dziś nie mogę oderwać oczu

Od lat mówi się, że 13-piętrowy wieżowiec ma zostać przebudowany. Prezentowane wizualizacje są okropne. W miejscu unikatowego budynku chciano postawić apartamentowiec bądź biurowiec (koncepcje były różne), który niczym się nie wyróżnia i wygląda jak każdy inny nowoczesny gmach. Pocieszam się, że skoro do tego czasu żadne prace nie wypaliły, to może wysokiemu „Centralowi” jednak nic nie będzie. Za to ktoś dojdzie do wniosku, że trzeba docenić bryłę i co najwyżej ją odświeżyć.