NASA otworzyła kapsułę z próbkami z asteroidy Bennu. To cząstka innego świata

Nawiasem mówiąc, naukowcy uważają także, że powodem, dla którego Ziemia ma na swojej powierzchni wodę, która tworzy oceany, jeziora i rzeki jest to, że 4 do 4,5 mld lat temu uderzyły w nią niosące wodę lodowe asteroidy. Tak naprawdę więc jest bardzo możliwe, że nie tylko składniki niezbędne do życia, ale nawet warunki by mogło ono zaistnieć, istnieją na naszej planecie dzięki niezliczonym fragmentom kosmicznych głazów i brył lodu, które spadały na Ziemię.