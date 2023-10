To wideo powstawało przez 20 lat. Tak eksploduje gwiazda

Nowe wideo pokazuje, co stało się dalej. Widzimy na nim efekty erupcji i rozszerzanie się obłoków gazu, którego cząsteczki pędzą w przestrzeni kosmicznej z prędkością dochodzącą do 6,4 mln km na godzinę. To po prostu fala uderzeniowa, która trwa od ponad stu lat i której rozprzestrzenianie się obserwujemy od 1999 r.