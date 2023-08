Niezwykłe zjawisko. Astronomowie zaobserwowali Krzyż Einsteina

Każdy strumień światła w kosmosie, który zostanie zniekształcony przez grawitację, dociera do nas zniekształcony. Po dotarciu do naszych oczy wygląda on inaczej, niż wtedy gdy został wygenerowany np. przez gwiazdę. To efekt przejścia przez soczewkę grawitacyjną. Taki strumień światła może być przez nas widziany jako lustrzane odbicie, często może być rozmazany, niekiedy widzimy go w formie pierścienia. Jeśli natomiast źródło światła, obiekt będący soczewką grawitacyjną i nasze teleskopy są ułożone w rzadki i wyjątkowy sposób, docierają do nas cztery, rozczepione wiązki, nazywane Krzyżem Einsteina.



Obserwacja, o której mowa, została dokonana przez zespół pod kierownictwem astronoma Aleksandara Cikoty z Narodowego Laboratorium Badawczego Astronomii Optycznej i Podczerwonej w Tuscon w Arizonie w USA. Uzyskany przez niego obraz przedstawia masywną czerwoną galaktykę znajdującą się na pierwszym planie. Wokół niej widać cztery świetlne punkty barwy niebieskiej. Tak naprawdę to jeden strumień światła pochodzącego z jednej galaktyki, a jego cztery wizerunki są jedynie złudzeniem. Cały układ, który zaobserwowano, został nazwany DESI-253.2534+26.8843.



