Szalony pomysł. Przyczepią ogromny parasol do platetoidy i tak uratują Ziemię przez zmianami klimatu

Szapudi obliczył, że aby zmniejszyć ilość promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi o 1,7 proc., co według niego wystarczyłoby do zapobiegnięcia katastrofalnemu wzrostowi temperatury globalnej, parasol musiałby mieć średnicę około 600 km. To nadal bardzo dużo, ale znacznie mniej niż wcześniejsze szacunki, które mówiły o kilku tysiącach kilometrów. Masa samego parasola wynosiłaby około 35 tys. ton, co jest w granicach możliwości współczesnych rakiet. Masa przeciwwagi wynosiłaby około 3,5 miliona ton, co jest porównywalne z masą małej planetoidy.