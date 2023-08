Polecą na Księżyc i zostaną złomiarzami. Bez tego długo nie pociągną

Recykling w przestrzeni kosmicznej oznacza wykorzystywanie wszystkich dostępnych zasobów, w tym odpadów i złomu metalowego, do wytwarzania nowych części i produktów. Zamiast wyrzucać stare satelity, lądowniki czy rakiety, można by je rozebrać na elementy składowe i przetopić na nowy metal. Następnie można by go użyć do drukowania 3D nowych wysokiej jakości części, które mogłyby służyć do naprawy, modernizacji lub rozbudowy istniejących struktur, lub pojazdów.



ESA prowadzi szereg badań z europejskim przemysłem pod wspólnym tytułem „Produkcja na orbicie, montaż i recykling” (OMAR). Te badania mają na celu sprawdzenie wykonalności recyklingu w przestrzeni kosmicznej i identyfikację potencjalnych technologii i metod do tego celu.



Jedną z takich technologii jest drukowanie 3D metalu metodą litograficzną (LMM). Polega ona na nanoszeniu warstw proszku metalowego w spoiwie, które można selektywnie utwardzać tam, gdzie jest to potrzebne przez naświetlanie światłem. Następnie część jest otrząsana z pozostałego proszku i spiekana lub utwardzana w piecu.