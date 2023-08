Na tropie wielkiej tajemnicy wszechświata. Te piękne zdjęcia zapowiadają przełom

Ciemna materia to niewidzialna substancja, która oddziałuje z materią zwykłą tylko przez grawitację. Ciemna energia to tajemnicza siła, która powoduje przyspieszone rozszerzanie się Wszechświata. Razem stanowią około 95 proc. masy i energii Wszechświata, ale nie wiemy dokładnie, co one są i skąd się biorą.