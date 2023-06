Wielka tajemnica kosmosu kontra ludzie. Rzucamy wyzwanie ciemnej energii

Ciemna materia to hipotetyczna forma materii, która nie emituje ani nie odbija światła, ale oddziałuje grawitacyjnie z innymi obiektami. Ciemna materia jest potrzebna, aby wyjaśnić, dlaczego galaktyki nie rozpadają się pod wpływem własnej rotacji i dlaczego grawitacja jest silniejsza, niż wynikałoby to z obserwowanej ilości materii. Ciemna energia to hipotetyczna forma energii, która wypełnia całą przestrzeń i powoduje przyspieszone rozszerzanie się wszechświata. Ciemna energia jest potrzebna, aby wyjaśnić, dlaczego obserwujemy coraz szybszą ucieczkę odległych galaktyk od nas.