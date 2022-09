Idąc do sklepu depczesz ciemną materię. Naukowcy przekonują, że nie trzeba jej szukać w kosmosie

Jeżeli ciemna materia oddziałuje z materią barionową (zwykłą) tylko grawitacyjnie, to opadając na powierzchnię gwiazdy czy planety, będzie opadała do samego ich centrum i osadzała się w ich jądrze. Jeżeli jednak cząstki ciemnej materii od czasu do czasu wchodzą w interakcje z cząstkami materii barionowej i po prostu się od nich odbijają, to sytuacja robi się ciekawsza.