REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Nowy żart o niewiernej żonie. Nie jest śmieszny, jest straszny

Uwspółcześnianie dowcipów, by bardziej pasowały do aktualnej rzeczywistości, ma poważną wadę – odkrywa się brutalną prawdę o współczesności.

Adam Bednarek
prywatnosc
REKLAMA

Podobno sztuka opowiadania kawałów umiera, więc jestem wdzięczny za każdą próbę podtrzymywania tradycji. Nawet, jeśli robi to Facebook, podrzucając mi profile, które dzielą się dowcipami. Taki został mi ostatnio podsunięty.

REKLAMA

Nieufny, podejrzliwy mąż zaczyna grzebać żonie w telefonie

Znajduje wiadomości prowadzone z nieznanym mu mężczyzną, powiedzmy, że Ryśkiem. Para planuje spotkanie w mieszkaniu, kiedy małżonka nie będzie w domu. Cwany rogacz chce przyłapać kochanków na gorącym uczynku, więc montuje w mieszkaniu małe, szpiegowskie kamerki, które uwiecznią zdradę i będą niezbitym dowodem na niewierność. Gdy wyjeżdża na zaplanowaną delegację, na ekranie telefonu ogląda na żywo, co też dzieje się pod jego dachem. Na zaplanowane spotkanie przychodzi bóg, nie facet. Wysoki, umięśniony, z elegancko przystrzyżoną brodą robi wrażenie nawet na detektywie-amatorze. Jednocześnie zdradzany mąż nie może zachwycać się swoją żoną, która według niego nie jest już atrakcyjna. Porównując więc kochanków stwierdza: jaki wstyd przed Ryśkiem!

Ten głupkowaty żart znałem wcześniej. Tyle że w innej wersji. Żona mająca coś na sumieniu wygaduje się zupełnym przypadkiem. Nieświadoma niczego zdradza imię absztyfikanta przez sen. Leżący obok mąż słysząc nocne wzdychania pod nieswoim adresem zaczyna coś podejrzewać i postanawia ukryć się w szafie. To z tej perspektywy obserwuje przystojnego amanta i to tam wypowiada wieńczącą kawał puentę.

Teoretycznie wszystko się zgadza. Sens został zachowany. Jest absurdalna, nieprzystająca do dramaturgii zdarzenia reakcja. Całkowicie zmienia się jednak historia.

W starym kawale rządzi przypadek i absurd

To klasyczna komedia pomyłek: zdradzająca bez własnej woli wyjawia sekret, a wpadający na trop zdrady próbuje nakryć parę w durny sposób, wyskakując jak królik z kapelusza. Zdrada jest tematem niewesołym i przykrym, ale w tej komicznej formie przestaje być rzeczywista, jest skutecznie obśmiana. Gdyby odegrać go na deskach teatru, wychodzący z szafy mąż przewróciłby się na skórce od banana. A w telewizyjnej wersji leciałby śmiech z puszki.

Tymczasem nowa wersja pozbawiona jest nonsensu i absurdu. Już na samym początku jest niesmacznie: mąż przegląda telefon żony. Nawet jeżeli partner coś podejrzewa, mamy do czynienia z przekroczeniem pewnej granicy. Na tym etapie przestaje być śmiesznie, a to przecież wstęp dowcipu. Nie ma tu przypadku, szczęśliwego zbiegu okoliczności. W oryginalnej wersji kawału los chce dobrze i ostrzega niewiernego, że pod jego dachem dzieją się złe rzeczy. W nowej wersji mężczyzna bierze sprawy w swoje ręce, łamiąc przy tym pewne ustalenia, niepisane granice. Nawet jeśli ma pewne przypuszczenia, to cóż z tego? Nie przez przypadek toczą się dyskusje, czy zaglądanie partnerowi do telefonu z zaskoczenia, a tym bardziej bez zgody drugiej strony, nie powinno być sygnałem, że coś nie gra w temacie zaufania.

A potem robi się jeszcze bardziej niewesoło. Mąż zaczyna podglądać żonę, instalując kamery. Możemy sobie wyobrazić wersję, w której kamer nie trzeba montować, bo w domu już są. Z jednej strony monitoring chroni, ale z drugiej urządzenia rejestrujące obraz są nawet w odkurzaczach. W ten sposób w teorii można podglądać drugą osobę. I doskonale wiemy o ryzyku, że dostęp do nagrań mogą mieć nie tylko domownicy.

W wersji kawału przypominającej serial "Black Mirror" puenta "ale wstyd przed Ryśkiem" pada nie z ust zdradzanego męża, ale pracownika firmy, która miała w nosie kwestie bezpieczeństwa i zaglądała użytkownikom do domów. Albo robi to jakiś cyberprzestępca. Jest to jakiś pomysł, ale dalej kawał by nie bawił, a przyprawiał o gęsią skórkę. Podsłuchiwanie nas przez telefony to od dawna nie teoria spiskowa. Słysząc taki kawał automatycznie zastanawiamy się, kto mógłby przez przypadek wykryć zdradę. Rzeczywistość wkracza na scenę, wypychając humor, absurd, nastrój.

Może dlatego nie opowiada się już kawałów

Stworzenie dobrej historii w takich warunkach jest bardzo trudne. Zaczyna się robić poważnie, a nie śmiesznie. Jeżeli pojawia się absurd, to mroczny. Nie ma magii, jak w kultowych scenach dawnych filmów. Pamiętamy te wszystkie wyścigi z czasem, które prowadzi główny bohater, by zdążyć na lotnisko, zanim jego ukochana odleci. Napięcie wgniatało nas w fotel, bo co, jeżeli nie zdąży i straci szansę na miłość swojego życia? Dziś podobna scena trwa pięć sekund. Bohater dzwoni, prosi, aby kobieta poczekała, bo musi powiedzieć jej coś ważnego. Koniec filmu.

Wyobraziłem sobie mój ulubiony kawał w nowej wersji

W oryginale stary, ale ciągle uroczy jamniczek, który przez lata zdążył solidnie przybrać na wadze, prosi swojego właściciela, aby zapisał go na wyścigi psów. Co więcej: radzi mu, żeby postawił wszystkie oszczędności, bo czworonóg zamierza tę rywalizację wygrać. Człowiek nie jest przekonany. Ma oczy. Widzi, że zwykły spacer męczy przyjaciela, a o wchodzeniu na schody nie ma nawet mowy. Ale skoro pies przemówił ludzkim głosem to znaczy, że sprawa jest poważna. Stawia niemałe pieniądze. Wyścig rusza, charty pędzą, dawno przekraczają linię mety, a jamnik, niestety zgodnie z przewidywaniami i logiką, dopiero ma za sobą pierwsze metry. Finiszuje, gdy na stadionie nikogo już nie ma. Na linii czeka na niego właściciel i pyta, co się stało. Przecież miała być pewna wygrana! Musi poczekać chwilę na odpowiedź, bo pies jest zdyszany.

W końcu wypala: "kurczę, sam nie wiem".

W nowej wersji tego kawału o udział w wyścigu może poprosić np. stary odkurzacz, który chce nagle zmierzyć się z nowymi modelami, ze sprawniejszymi czujnikami, większą baterią, mocniejszymi kołami. I może być ten sam efekt: leciwy model, już mocno zmęczonym głosikiem też powie, że nie potrafi wyjaśnić, dlaczego nie wygrał z młodszymi, szybszymi, ulepszonymi. Ale nie będzie to śmieszne. Tak, odkurzacze mówią. Na tym etapie znika absurd.

Albo inny kawał - kiedy podejrzewa się gościa o zwinięcie pieniędzy. Potem się znajdują, ale niesmak pozostał. W uwspółcześnionym wariancie ktoś mógłby odkryć, że jednak odwiedzający go nie zabrał pieniędzy z półki, bo scena zostałaby uwieczniona przez domowy monitoring. Niesmak dalej by pozostał. Ale już nie jest śmiesznie, bo nagle okazywałoby się, że gość był podglądany. Poszedł do znajomych, a znalazł się w Big Brotherze. To ani trochę nie jest zabawne.

REKLAMA

No cóż – ale jeśli dzięki temu mają przetrwać dowcipy, to może warto poświęcić śmiech i zgodzić się na trwogę, która ogarnie nas po usłyszeniu puenty?

A poza tym jest jeszcze jeden plus. Unowocześnianie kawałów daje pretekst, by powrócić do oryginałów. Każda okazja, by przywołać jamnika na wyścigu, jest moim zdaniem dobra.

REKLAMA
Adam Bednarek
11.11.2025 16:30
Tagi: Media społecznościowe
Najnowsze
16:20
Kometa 3I/Atlas mogła się właśnie rozpaść. Albo odpaliła silniki przed dalszą podróżą
Aktualizacja: 2025-11-11T16:20:00+01:00
16:00
Panele fotowoltaiczne stały się polskim symbolem. Zaskakująco szybko, prawda?
Aktualizacja: 2025-11-11T16:00:00+01:00
15:34
Gry Nintendo po polsku. Piękny prezent na Dzień Niepodległości
Aktualizacja: 2025-11-11T15:34:01+01:00
10:55
Windows 11 jak Android. Mała ikonka baterii, a zmiana wielka
Aktualizacja: 2025-11-11T10:55:00+01:00
8:33
Metro poza Warszawą coraz bliżej. Są chętni do kopania tunelu
Aktualizacja: 2025-11-11T08:33:00+01:00
7:31
AliExpress uruchamia promocję z okazji Singles Day. Wybraliśmy najciekawsze bestsellery
Aktualizacja: 2025-11-11T07:31:03+01:00
7:22
Na Marsie dzieje się coś złego. NASA wysyła dwie sondy
Aktualizacja: 2025-11-11T07:22:00+01:00
7:11
Jedzenie z moczu. Okropny test da Europie niezależność w kosmosie
Aktualizacja: 2025-11-11T07:11:00+01:00
7:00
DJI Osmo Nano jest absurdalnie małe. Po otwarciu zapytałem: "Gdzie reszta?"
Aktualizacja: 2025-11-11T07:00:00+01:00
20:15
Warto kupić lepszą ładowarkę do iPhone 17? Dokładnie to policzyli
Aktualizacja: 2025-11-10T20:15:43+01:00
19:11
WhatsApp z nowością, na którą czekaliśmy latami. Zasługa Unii
Aktualizacja: 2025-11-10T19:11:21+01:00
19:06
Nowy Windows 11 dla konkretnego sprzętu. Microsoft: "nic nie róbcie"
Aktualizacja: 2025-11-10T19:06:14+01:00
18:48
Przyszły Xbox wycieka. 5 nowych konkretów o "konsoli"
Aktualizacja: 2025-11-10T18:48:51+01:00
18:04
Poseł w Sejmie wściekły na opóźnienie GTA 6. Pajacowanie czy sigma?
Aktualizacja: 2025-11-10T18:04:32+01:00
17:27
Apple zapomniał o "nie rusz jak działa". Jakbym wrócił na Windows
Aktualizacja: 2025-11-10T17:27:52+01:00
17:19
Nowy kontroler Steam zmieni sposób w jaki gramy. Odważny pomysł
Aktualizacja: 2025-11-10T17:19:03+01:00
16:53
Znaleźliśmy okropny sposób na stare ciuchy. Wciskamy śmieci słabszym
Aktualizacja: 2025-11-10T16:53:10+01:00
16:29
YouTube walczy z cwaniakami. Chcesz oglądać i nic nie widzisz
Aktualizacja: 2025-11-10T16:29:44+01:00
15:55
iPhone XX bez dziury na przedzie. Bez sensu, to najlepsza zmiana
Aktualizacja: 2025-11-10T15:55:37+01:00
15:24
Allegro: proszę wróć. Kupony na zakupy dla wracających
Aktualizacja: 2025-11-10T15:24:46+01:00
14:48
Biedronka ma więcej ruchu niż TikTok. Mój kraj taki piękny
Aktualizacja: 2025-11-10T14:48:40+01:00
13:49
Nawigacja w telefonie bez zasięgu. Tego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-11-10T13:49:30+01:00
13:21
Polska armia wysyła satelity w kosmos. 11 listopada inny niż zwykle
Aktualizacja: 2025-11-10T13:21:46+01:00
12:59
Ma pojawić się iPhone z ekranem bez dziur. To bajki
Aktualizacja: 2025-11-10T12:59:22+01:00
12:47
Bestsellery polskich sprzedawców w promocji AliExpress. Duże rabaty na Singles Day
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:13+01:00
12:01
Starlink wchodzi na pokłady samolotów. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-11-10T12:01:21+01:00
11:03
Kometa 3I/Atlas zbliża się do Ziemi. "To mogą być zaawansowane silniki"
Aktualizacja: 2025-11-10T11:03:11+01:00
10:48
Szalona oferta PKP Intercity na wszystko. Lepiej zaklep sobie miejsce
Aktualizacja: 2025-11-10T10:48:56+01:00
9:08
Policja dostanie się do każdego telefonu. Twojego też
Aktualizacja: 2025-11-10T09:08:27+01:00
8:05
Kurier w 3 godziny. Ta usługa PKP to hit
Aktualizacja: 2025-11-10T08:05:17+01:00
7:04
Nadchodzi święto zakupów. AliExpress ma dla was niesamowite promocje
Aktualizacja: 2025-11-10T07:04:51+01:00
6:34
Zagadka na Marsie rozwiązana. To nie błoto, to wiatr
Aktualizacja: 2025-11-10T06:34:45+01:00
6:30
Czy istnieją różne rodzaje czarnych dziur? Wystawili teorię Einsteina na próbę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:30:00+01:00
6:20
UE usuwa bariery dla transportu czołgów. Szybciej na wschodnią flankę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:20:00+01:00
6:10
Żądają lektury, której nie da się zdobyć. Resort dał maturzystce link do "pirata"
Aktualizacja: 2025-11-10T06:10:00+01:00
6:00
Samsung podsumuje ci powiadomienia w mądry sposób. No, ale musisz mu na to pozwolić
Aktualizacja: 2025-11-10T06:00:00+01:00
17:00
Globalna wioska okazała się za duża. Wracamy do tej prawdziwej
Aktualizacja: 2025-11-09T17:00:00+01:00
16:50
Zajrzałem do gazety sprzed ponad 20 lat. I wcale nie trafiłem do innego świata
Aktualizacja: 2025-11-09T16:50:00+01:00
16:40
AI wkracza w środowiska kibolskie. "Towarzyszą temu wulgarne teksty, nienadające się do cytowania"
Aktualizacja: 2025-11-09T16:40:00+01:00
16:20
Amerykanie przysłali nam najnowsze zestawy antydronowe. Trafią na Wschodnią Flankę
Aktualizacja: 2025-11-09T16:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA