To jednak nie teoria spiskowa. Twój telefon naprawdę cię podsłuchuje

Znacie to? Rozmawiacie grupowo o wyjeździe w góry. I o tym, co trzeba kupić. Kończy się rozmowa, każdy wraca do swoich spraw. A tu nagle reklamy plecaków, kurtek, czekanów… czyżby duże firmy masowo szpiegowały swoich klientów? Te się wypierają, twierdząc, że to niemożliwe, a poza tym w niektórych krajach niezgodne z prawem i że nieetyczne i że oni na pewno tego nie robią.