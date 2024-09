Ponad 60 mld zł na polską elektrownię atomową. Są pierwsze szczegóły inwestycji stulecia

Projekt ustawy i Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zakładają przygotowanie procesu inwestycyjnego w programie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe, w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+).