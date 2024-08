Polska stanie się atomową potęgą. Pojawiło się światełko w tunelu

W Polsce działa LG Chem, jeden z największych i najlepszych zakładów produkujących ogniwa do akumulatorów samochodów elektrycznych. Polskie fabryki są zagrożeniem dla francuskich, które produkują gorsze produkty, a do tego droższe, ale ostatnio okazało się, że francuski rząd lobbuje za tym, żeby do śladu węglowego akumulatorów wliczać intensywność emisji produkcji energii elektrycznej w kraju, w którym zlokalizowana jest fabryka. Tłumaczą to ekologią, ale tutaj chodzi o pieniądze - dzięki takiemu rozwiązaniu francuskie baterie stałyby się atrakcyjne na rynku, a polskie byłyby obciążone wysokimi opłatami. Dlatego potrzebujemy innych rozwiązań niż węgiel, bo takich gałęzi przemysłu, gdzie elektrownia będzie miała znaczenie, jest znacznie więcej.