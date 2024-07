Skradziono komputery z danymi do elektrowni jądrowych. Trwa olimpijski pojedynek: policja kontra złodzieje

Co za tydzień we Francji. Najpierw dowiedzieliśmy się, że pomimo wydania 1,5 mld euro na oczyszczanie Sekwany, los triathlonu jest niepewny, bo rzeka nadal ma przekroczone normy stężenia bakterii E. coli i w chwili, gdy piszę ten tekst ciągle nie wiemy, czy rzeka oczyści się po ulewach na tyle, żeby zawodnicy mogli wystartować. W dniu otwarcia Igrzysk Olimpijskich doszło do ataku na infrastrukturę kolejową, co spowodowało mały paraliż. Kilka dni później sabotażyści podpalili skrzynki telekomunikacyjne, co miało wpływ aż na 6 regionów Francji. Ale teraz doszło do wydarzenia bez precedensu. Ktoś ukradł komputery, które mogą zawierać dane dotyczące elektrowni jądrowych we Francji. Co się dzieje nad Sekwaną?