Największa pompa ciepła na świecie. Ogrzeje tysiące mieszkań w stolicy

Dzięki zastosowaniu we Wrocławiu pompy ciepła zasilanej energią elektryczną pochodzącą z OZE możliwe będzie zmniejszenie produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem węgla, a to z kolei przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Spodziewana redukcja emisji CO2 po ukończeniu projektu wynosi ok. 35 tys. ton rocznie.