Zderzyły się dwa lodowe planetarne giganty. Powstała gigantyczna chmura lodu

Co ciekawe odkrycie jest dziełem astronoma, który nie jest nawet pracownikiem NASA. To on poinformował zespół badaczy z amerykańskiej agencji kosmicznej o tym, że zauważył, że gwiazda oznaczona jako ASASSN-21qj miała dziwny strumień świetlny, który podwoił intensywność w świetle podczerwonym, a następnie zanikł w świetle widzialnym trzy lata później.