To była kosmiczna walka wagi ciężkiej. Przegrany rozerwany na strzępy

Porównanie z istniejącymi modelami pokazuje, że zniszczeniu uległa gwiazda o masie trzykrotnie większej niż masa Słońca, co czyni to zdarzenie jednym z największych znanych zaburzeń pływowych. Zaburzenie pływowe (TDE) to zjawisko, które zachodzi, gdy gwiazda zbliża się wystarczająco blisko supermasywnej czarnej dziury, aby zostać rozerwana przez siłę pływową czarnej dziury, w procesie rozciągnięcia jej określanego obrazowo jako spaghettyzacja.