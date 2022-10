Pulsar - gwiazda rozkręcona do granic możliwości. Najszybszy wiruje, jak szalony

Jak się ma do tego gwiazda neutronowa? Weźmy materię o masie dwukrotnie większej niż masa Słońca i ściśnijmy ją w kulkę o średnicy 25 km. Oto gwiazda neutronowa. Dwie masy słońca w kulce o średnicy 25 km. Gdyby zatem nabrać łyżeczką do herbaty takiej materii, to ważyłaby ona ok. 6 mld ton, czyli jak to mawiał klasyk nic by to nie dało. Nawet jakby mieć potężne bicepsy, nic by to nie dało i takiej łyżeczki nie dałoby się podnieść.