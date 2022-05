Jak na razie budowa teleskopu kwantowego o rozmiarach planety to pieśń odległej przyszłości. Nie zmienia to jednak faktu, że z każdym rokiem rozwoju technologii kwantowych ta przyszłość będzie się do nas zbliżała i za jakiś czas budowa takiego urządzenia stanie się realistyczną opcją. Dobrze zatem, że już teraz ktoś zabrał się za pracę koncepcyjną.