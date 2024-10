Biała tęcza sfotografowana w Polsce. Zobacz magię natury w pełnym wydaniu

Biała tęcza, znana również jako tęcza we mgle, to zjawisko optyczne podobne do klasycznej tęczy, jednak różniące się barwą. Powstaje, gdy światło słoneczne rozszczepia się na kropelkach wody znajdujących się w mgiełce lub mgle, które są znacznie mniejsze niż krople deszczu odpowiedzialne za zwykłą tęczę.