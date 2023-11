Zorza polarna nad Polską. Co za spektakl!

Wygląda na to, że mieliśmy do czynienia z jedną z najpiękniejszych zórz polarnych od 2003 roku. Gdyby nie chmury, to zorzę dałoby się dostrzec nieuzbrojonym okiem z absolutnie CAŁEJ Polski. (…) Zorza była wynikiem przechodzenia przez Ziemię jednego z CME (koronalne wyrzut masy ze Słońca) wyemitowanych w ciągu ostatnich dni

– napisał Karol Wójcicki prowadzący profil Z głową w gwiazdach.