Wielka fala gorąca na Jowiszu. Wszystko przez zorze polarne

Okazuje się bowiem, że wraz ze zwiększoną aktywnością słoneczną, ilość wiatru słonecznego docierającego nie tylko do Jowisza, ale także i do wszystkich pozostałych gazowych olbrzymów także rośnie. To z kolei prowadzi do zintensyfikowania zorzy polarnej, która z kolei intensywniej ogrzewa okolice biegunów planety. Wiatry wiejące wewnątrz atmosfery stopniowo rozprowadzają nadmiar ciepła po całej planecie od biegunów do równika.