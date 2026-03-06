Nowy Xbox to Project Helix. Uruchomi gry prosto z PC

Ładowanie...

Obecna generacja konsol funkcjonuje od 2020 r., co w branży technologicznej stanowi zauważalny okres. Sprzęty takie jak PlayStation 5 czy Xbox Series X zdążyły na dobre zadomowić się na rynku, a twórcy gier dogłębnie poznali ich architekturę.

Choć Sony próbuje przedłużyć żywotność obecnego cyklu poprzez odświeżony model PS5 Pro, wielu odbiorców oczekuje zdecydowanego skoku technologicznego. Sześć lat rynkowej obecności to punkt, w którym producenci zwykle zaczynają otwarcie nakreślać wizje i plany na nadchodzące lata.

REKLAMA

Bieżący rok to odpowiedni moment na zapowiedzi kolejnych platform. Zastanawiacie się pewnie, czy branżowi giganci są gotowi na start nowego cyklu. Microsoft sygnalizuje, że tak.

Firma postanowiła wyjść przed szereg i publicznie zaprezentować wizję nadchodzącego sprzętu. Przetasowania na najwyższych stanowiskach w dziale gamingowym zaowocowały szybkimi komunikatami. Nowa osoba sterująca marką postanowiła od razu przejść do konkretów dotyczących projektowanego urządzenia.

Project Helix to nowy Xbox

Asha Sharma, nowa CEO Microsoft Gaming, wykorzystała platformę X do oficjalnego potwierdzenia prac nad kolejną konsolą. Urządzenie funkcjonuje pod roboczą nazwą Project Helix. Szefowa działu opublikowała krótki wpis, w którym zaznaczyła zaangażowanie zespołu inżynierów w rozwój sprzętu oraz chęć powrotu marki do silnej pozycji na rynku.

Najważniejszym elementem zapowiedzi jest funkcja, o której spekulowano od wielu miesięcy. Project Helix zaplanowano jako platformę hybrydową, pozwalającą na uruchamianie zarówno gier z ekosystemu Xbox, jak i tytułów przeznaczonych dotychczas na komputery osobiste.

Przedstawicielka firmy zaznaczyła, że sprzęt zagwarantuje najwyższą wydajność. Bardziej szczegółowe informacje mają zostać przedstawione podczas zbliżającej się konferencji Game Developers Conference.

Taki wektor rozwoju wpisuje się w założenia poprzedniej szefowej, Sarah Bond, która otwarcie sugerowała ewolucję konsol w stronę pełnoprawnych komputerów gamingowych.

Przed nowym zarządem stoi jednak sporo wyzwań. Dział Xbox w ostatnich latach decydował się na wydawanie dużych tytułów na platformach konkurencji, co rodzi zasadne pytania o sens zakupu dedykowanego urządzenia. Helix musi przekonać was do siebie czymś więcej niż tylko grami na wyłączność. Otwarty system z szerokim dostępem do biblioteki PC brzmi obiecująco, jednak rynkowy sukces będzie mocno uzależniony od ostatecznej wyceny produktu.

Co wiemy o nowym Xboksie

Faktem jest, że firma oficjalnie potwierdziła rozwój projektu na początku marca. Nowa prezes szybko ucięła krążące wcześniej plotki o rzekomym wycofaniu się korporacji z produkcji fizycznego sprzętu. Urządzenie stanowi solidny trzon odświeżonej strategii marki, dążącej do scalenia światów konsol i komputerów osobistych, z wykorzystaniem systemu Windows w roli głównej bazy operacyjnej.

Sercem konsoli zostanie układ przygotowany we współpracy z AMD, znany pod nazwą kodową Magnus. Nieoficjalne źródła wskazują na wykorzystanie procesora bazującego na architekturze Zen 6, złożonego z rdzeni wydajnościowych i energooszczędnych.

Do tego dochodzi układ graficzny z rodziny RDNA 5. Przewidywana specyfikacja uwzględnia do 48 GB RAM-u GDDR7 oraz dedykowany chip NPU wspierający sztuczną inteligencję. Taka konfiguracja jest celowana w stabilną rozgrywkę w rozdzielczości 4K przy 144 klatkach na sekundę, również z włączonym śledzeniem promieni.

Oprogramowanie to absolutny fundament nowej wizji. Project Helix przypomina mocny komputer osobisty w kompaktowej, konsolowej obudowie, oferujący swobodę działania bez ograniczeń typowych dla zamkniętych ekosystemów.

REKLAMA

Użytkownicy otrzymają możliwość korzystania z wielu platform dystrybucji cyfrowej, a także instalacji standardowych programów użytkowych znanych z komputerów. Ta nietypowa w świecie konsol wszechstronność ma stanowić kluczowy argument sprzedażowy.

Na oficjalną datę premiery i konkretny cennik trzeba będzie poczekać. Branżowe przecieki sugerują, że producent celuje z debiutem w końcówkę przyszłego roku. Zastosowanie zaawansowanych podzespołów wyraźnie wpłynie na koszty produkcji. Szacuje się, że finalna cena konsoli zacznie się od 800, a skończy nawet na 1500 dolarach. Korzystając z przelicznika Apple'a, żeby nie było zbyt różowo, w Polsce może to oznaczać kwoty od 4000 do 7500 zł. Auć.

REKLAMA

Oliwier Nytko 06.03.2026 07:00

Ładowanie...