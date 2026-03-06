Twoje dziecko zapłaci opaską w sklepie. Nowości Maxcom z MWC 2026

Ładowanie...

Wydarzenia technologiczne często służą do ścigania się w syntetycznych testach wydajności. Maxcom wybiera jednak inną drogę i przywozi na targi w Barcelonie sprzęt ukierunkowany na rozwiązywanie codziennych problemów.

Trzeźwe spojrzenie na rynek, stawiające na pojemne baterie, czytelność ekranów i trwałość konstrukcji, okazuje się dzisiaj bardzo potrzebne. Klienci mogą dopasować urządzenie do faktycznych scenariuszy użycia, unikając płacenia za zbędne funkcje.

Inteligentne obrączki i zegarki premium

Obrączki do płatności Maxcom

Obrączki do płatności Maxcom MPR100 i MPR101

Najciekawszym dla mnie punktem ekspozycji jest strefa z pierścieniami. Producent wyraźnie dzieli tu swoje produkty na dwie kategorie.

Z jednej strony prezentowane są pierścienie płatnicze z serii Maxcom Pay - modele MPR100 i MPR101. Służą one wyłącznie do szybkiego regulowania należności przy terminalu. Wariant MPR101 Ultraslim mierzy zaledwie 3,2 milimetra grubości, prezentując się na palcu bardzo dyskretnie.

Więcej o płatnościach możesz przeczytać w naszym tekście z lutego:

Inteligentne obrączki Maxcom

Z drugiej strony w ofercie znalazły się klasyczne inteligentne obrączki (czyli smart ringi), nastawione na śledzenie parametrów życiowych i aktywności sportowej. Oferują one zintegrowany zestaw czujników monitorujących temperaturę ciała, puls i jakość snu.

Stalowe modele wyposażono w baterię wystarczającą na pięć dni pracy, a wersje ceramiczne uzupełnia dedykowane etui ładujące. To wygodna alternatywa, gdy zależy ci na monitorowaniu zdrowia, jednak w bardziej dyskretny sposób.

Tak szybko zmierzysz swój rozmiar palca.

Zegarki Maxcom z MWC 2026

W segmencie zegarków premium firma stawia na solidne materiały i przemyślane wzornictwo. Linia Bijou łączy nowoczesną technologię z klasyczną formą. W modelach takich jak FW58 Vanad Pro czy FW77 Rubid zastosowano wyraźne ekrany AMOLED. Ten drugi oferuje rozdzielczość 360 na 360 pikseli przy przekątnej 1,72 cala.

Galeria: 6 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 6

Zwraca też uwagę wbudowanym modułem GPS do dokładnego śledzenia tras. Miłym zaskoczeniem jest dorzucanie do pudełka dwóch pasków - stalowego i silikonowego, co widać na przykładzie wariantu FW73 Onyx.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4 Maxcon FW110 Titan Chronos

Dla fanów solidniejszych konstrukcji przygotowano modele FW100 Titan Valkiria oraz FW110 Titan Chronos. To sprzęt do pracy w trudnych warunkach, co potwierdza rygorystyczny certyfikat IP69K oraz odporność na ciśnienie wody do 5 ATM.

W pełni metalowa koperta w modelu Chronos sprawia, że zegarek wygląda solidnie. Jasne ekrany AMOLED pokryto szkłem Gorilla Glass i wyposażono w tryb zawsze włączonego wyświetlacza. Poprawia to czytelność interfejsu w pełnym słońcu na zewnątrz.

Telefon z Androidem dla seniora i opaski dla dzieci

Podejście Maxcom do projektowania urządzeń opiera się na zaspokajaniu konkretnych potrzeb. Producent odchodzi od walki na rynku klasycznych smartfonów, promując w zamian rozwiązania dla starszych użytkowników.

Galeria: 6 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 6

Stacjonarny telefon z dotykowym ekranem brzmi dość nietypowo, ale model MM42D SE ma w praktyce sporo sensu. Łączy on klasyczną słuchawkę z kolorowym wyświetlaczem 3,97 cala oraz wbudowaną kamerą do wideorozmów. Obsługa sieci 4G VoLTE i zaimplementowany system operacyjny z popularnymi komunikatorami płynnie łączą nawyki starszych osób z dzisiejszymi standardami wideo. Dodatkowa funkcja routera Wi-Fi czyni z aparatu domowe centrum łączności. Ciekawym uzupełnieniem tej kategorii jest też model MS601, łączący system Android z fizycznymi przyciskami i wygodną stacją ładującą do obsługi komunikatorów.

Opaski płatnicze dla dzieci od Maxcom

Edukacja finansowa najmłodszych zyskała wsparcie w postaci opasek płatniczych MPB100 i MPS100. To sprzęt, który rozwiązuje problem zgubionych portfeli i drobnych monet rzuconych na dno plecaka. Wbudowany moduł NFC i mocne zapięcie na rzep sprawiają, że dzieci mogą wygodnie płacić w szkolnym sklepiku poprzez zbliżenie nadgarstka do terminala. Działa to niezależnie od telefonu, którego najmłodsi często jeszcze nie posiadają.

Z perspektywy rodzica to przydatne narzędzie - dorosły zasila subkonto konkretną kwotą, ustala limity i ma podgląd w historię transakcji, ucząc w ten sposób dziecko zarządzania pierwszym budżetem. Nadruki z popularnymi motywami dodatkowo oswajają ich ze światem cyfrowych finansów.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

W kwestii bezpieczeństwa Maxcom rozwija zegarki Kiddo oraz model Aura FW03 PRO. Najważniejszą zmianą jest tu wdrożenie technologii eSIM. Wirtualna karta eliminuje ryzyko uszkodzenia lub zgubienia fizycznego plastiku z tacką, a konfiguracja numeru przebiega szybko z poziomu aplikacji na telefonie rodzica.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4

Dzięki modułowi 4G LTE zegarek staje się autonomicznym urządzeniem do komunikacji. Dziecko nie musi nosić własnego telefonu, co w wielu szkołach jest zabronione, a mimo to pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami. Zegarki pozwalają na swobodne prowadzenie rozmów głosowych oraz wideo. Wbudowany GPS śledzi pozycję w czasie rzeczywistym, pozwalając na wyznaczenie wirtualnych stref bezpieczeństwa, takich jak teren szkoły czy osiedla.

Przekroczenie wyznaczonej granicy wysyła natychmiastowe powiadomienie do opiekuna. Dodatkowo fizyczny przycisk SOS na obudowie umożliwia wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia. Inżynierowie zaimplementowali w modelu Aura ogniwo o pojemności 950 mAh. Taki zapas energii pozwala na około trzy dni działania, zdejmując z rodziców obowiązek codziennego ładowania.

Translatory z AI

Maxcom na MWC 2026 postawił na praktyczne AI w translatorze mTalk MT100, który wyróżnia się błyskawicznym tłumaczeniem mowy, tekstu i obrazów w czasie rzeczywistym.

Urządzenie korzysta z zaawansowanych silników sztucznej inteligencji, oferując precyzję i wygodę w sytuacjach wymagających natychmiastowej komunikacji - od negocjacji biznesowych po zamawianie hotelu w obcym kraju.

Wbudowany mikrofon oraz głośniki Hi-Fi zapewniają krystalicznie czysty dźwięk, a obsługa 139 języków online eliminuje potrzebę ręcznego wpisywania tekstu, czyniąc je idealnym towarzyszem podróży.

Maxcom ma laptopy!

Seria mobilnych komputerów mBook nie udaje sprzętu dla inżynierów. Czternastocalowe laptopy mBook 14, mBook 14 Lite oraz 14 Lite Plus z obudowami z tworzywa sztucznego są lekkie i stawiają na maksymalny czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.

Dla mnie to po prostu racjonalne podejście: do obsługi pakietu biurowego czy przeglądania internetu nie potrzebujesz mocnych podzespołów. Liczy się niska waga, przystępna cena i niezawodność podczas pracy w podróży. A jeśli będziesz chciał zagrać, to masz Xbox Cloud Gaming i jeden mniej problem.

Oliwier Nytko 06.03.2026 10:35

