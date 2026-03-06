Nowy model GPT-5.4 już w ChatGPT. Potrafi sterować komputerem

Ładowanie...

Pomimo trwającego kryzysu wizerunkowego i odpływu użytkowników (a być może to właśnie przez nie), OpenAI udostępniło nowy model AI GPT-5.4 w dwóch wariantach - Thinking i Pro. Jak pisze sama firma, model został stworzony dla "profesjonalistów" i osób, które "chcą osiągnąć maksymalną wydajność przy wykonywaniu złożonych zadań".

Nowy model trafia do ChatGPT, narzędzia programistycznego Codex oraz API OpenAI. W samym ChatGPT dostępna będzie przede wszystkim wersja GPT-5.4 Thinking, przeznaczona do bardziej złożonych zadań wymagających analizy i planowania. Z kolei wariant GPT-5.4 Pro skierowany jest głównie do firm i deweloperów - ma oferować najwyższą wydajność przy najbardziej wymagających zadaniach.

GPT-5.4 to model AI, który potrafi pisać kod, analizować dane i obsługiwać aplikacje

OpenAI opisuje GPT-5.4 jako model zaprojektowany przede wszystkim do pracy zawodowej. Łączy on postępy w rozumowaniu, programowaniu oraz tzw. agentowych przepływach pracy, a jego zadaniem jest wykonywanie realnych zadań związanych m.in. z przygotowywaniem dokumentów, prezentacji czy arkuszy kalkulacyjnych.

Jedną z najważniejszych nowości jest natywna obsługa komputera. GPT-5.4 potrafi wykonywać zadania w systemie operacyjnym - np. pisać kod sterujący aplikacjami, interpretować zrzuty ekranu oraz wydawać polecenia myszy i klawiaturze. Ma to umożliwić tworzenie bardziej zaawansowanych agentów AI wykonujących wieloetapowe zadania w różnych aplikacjach.

Firma twierdzi także, że nowy model jest bardziej wiarygodny od poprzedników. W testach opartych na zapytaniach użytkowników pojedyncze twierdzenia generowane przez GPT-5.4 były o 33 proc. rzadziej nieprawdziwe niż w GPT-5.2, a całe odpowiedzi zawierały błędy o 18 proc. rzadziej. Wariant Thinking może także pokazywać wstępny plan działania przy bardziej złożonych zapytaniach, co pozwala użytkownikowi korygować kierunek odpowiedzi jeszcze w trakcie jej generowania. Funkcja ta jest dostępna w wersji webowej ChatGPT i w aplikacji na Androida, a wkrótce ma trafić również na iOS.

GPT-5.4 jest udostępniany stopniowo w ChatGPT, Codexie i API OpenAI. W usłudze ChatGPT wariant Thinking trafia do użytkowników planów Plus, Team i Pro, natomiast wersja Pro dostępna jest m.in. dla klientów Enterprise i Edu.

Malwina Kuśmierek 06.03.2026 07:42

