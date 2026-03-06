Allegro Smart! w rekordowo dobrej cenie. Potężna obniżka

Ładowanie...

Polska platforma zakupowa ma ostatnio passę świetnych decyzji. Niedawno gigant ułatwił kupowanie części do samochodu oraz znacząco obniżył minimalną cenę zakupów, przy której możemy skorzystać z darmowej dostawy kurierem. Tym razem firma obniża cenę samego abonamentu.

Allegro obniża cenę pakietu Smart! Nowi i powracający użytkownicy docenią

Domyślna cena pakietu z rocznym rozliczeniem wynosi 59,90 zł (ok. 4,99 zł/mies.), więc kupno pakietu nawet poza promocjami jest wyjątkowo opłacalne. Szczególnie że z rozwiązaniem wychodzimy na zero już po ok. 4-6 dokonanych zakupach - zakładając średnie ceny dostaw od 10 do 15 zł.

Allegro ponownie uruchamia promocję, która ma na celu zachęcić użytkowników do korzystania z abonamentu Smart! Ta jest dedykowana dla wybranych użytkowników, którzy jeszcze nigdy nie posiadali usługi, ostatnio anulowali lub w najbliższych trzech miesiącach zrezygnują z rozwiązania.

Dla osób, które już wcześniej korzystały z Allegro Smart!, platforma sprzedażowa przygotowała 33 proc. rabatu i cenę 39,90 zł płatne z góry na 12 mies. Aby skorzystać z tej promocji, należy odczekać co najmniej 14 dni od momentu rezygnacji z usługi. Jeśli macie aktywny plan, być może również będziecie mogli skorzystać, o ile odnowienie usługi przypada na najpóźniej 12 czerwca 2026 r.

Natomiast użytkownicy, którzy nigdy nie korzystali z abonamentu Smart! mogą liczyć na jeszcze niższą cenę - 29,90 zł płatne na rok (ok. 2,49 zł/mies.). Czyli aż 50 proc. rabatu. Na jednym z moich starszych kont właśnie widzę tak niską cenę.

Nowi klienci pakietu Smart! mogą liczyć na wyjątkowo tanie zakupy

Przypomnę, że od 2 marca Allegro obniżyło minimalną wartość zamówienia kwalifikującego się do darmowej wysyłki w ramach pakietu Smart! do 49,90 zł z 65 zł w przypadku dostawy na adres kurierem. Gigant sprzedaży online jednocześnie podwyższył minimalną wartość zamówienia z darmową dostawą do punktu lub automatu do 49,90 zł (z 45 zł).

Tym sposobem Allegro ujednoliciło zasady - dzięki czemu bardziej opłaca się zamawiać przesyłki na adres. Zachowano złoty środek. Nowe zasady z ujednoliconą minimalną ceną zamówienia 49,90 zł są dostępne tylko dla klientów, którzy nabyli pakiet Smart! po 2 marca. Dotychczasowych użytkowników obowiązują stare zasady do momentu kolejnego odnowienia usługi.

