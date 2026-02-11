Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Allegro ułatwia kupowanie części do samochodu. Kapitalne rozwiązanie

Allegro wprowadziło świetne rozwiązanie, które ułatwi kupno części samochodowych, opon czy felg na platformie. Precyzyjne dopasowanie komponentów do pojazdu stało się znacznie prostsze.

Albert Żurek
Allegro samochody VIN
REKLAMA

Aby usprawnić tę kwestię, Allegro wprowadziło wyszukiwanie części po numerze VIN. Zasada działania systemu jest prosta. Użytkownik musi sprawdzić numer nadwozia swojego samochodu - można to zrobić np. aplikacji w mObywatel w usłudze Moje pojazdy i zakładce Dane pojazdu. W aplikacji i na stronie internetowej Allegro użytkownik zobaczy nową opcję "Numer VIN".

REKLAMA

Allegro ułatwia kupowanie części do samochodu. Kapitalne rozwiązanie

Na Allegro znajdziemy mnóstwo części samochodowych. Dotychczas proces szukania komponentów był nieco skomplikowany i łatwo było się pomylić. Wcale nie pomaga fakt, że wiele podzespołów zapewnia kompatybilność z wieloma różnymi modelami, rocznikami i producentami.

Wyszukiwanie części za pomocą numeru VIN maksymalnie upraszcza ten proces. Zamiast wpisywać np. filtr kabinowy + model samochodu oraz rocznik wystarczy wpisać filtr kabinowy i wyświetli nam się przycisk "Numer VIN".

Tam wpisujemy numer składający się z 17 znaków (cyfry i liter), a platforma wypełnia automatycznie specyfikację - markę, model, rocznik, wersja silnika. Na ekranie zobaczymy produkty, które są kompatybilne z naszym samochodem. Dotyczy to również części ekspolatacyjnych - olejów, płynów, filtrów, akumulatorów, klocków. W przypadku niektórych produktów trzeba będzie jednak ręcznie dodać dodatkowe informacje takie jak rozmiar opony.

Czytaj też:

Rozwiązanie wyszukiwania przez VIN jest o tyle świetne, że pokazuje produkty wyłącznie kompatybilne z danym autem. Allegro uważa, że daje to "pełną pewność, że wybrana część pasuje do wskazanego pojazdu". Opcja ma przede wszystkim minimalizować ryzyko nietrafionego zakupu - np. wyboru zbyt dużych tarcz, niepasujących filtrów i innych niedogodności. 

REKLAMA

Funkcja jest dedykowana dla wszystkich - zarówno zwykłych klientów indywidualnych, jak i profesjonalistów. Numer VIN znajdziemy nie tylko w mObywatelu, ale też dowodzie rejestracyjnym, czy na ramie pojazdu. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
11.02.2026 17:04
Tagi: AllegroSamochodyzakupyZakupy online
Najnowsze
16:57
Coś wysyła sygnały z serca Drogi Mlecznej. Szukali tego latami
Aktualizacja: 2026-02-11T16:57:33+01:00
16:38
Ta funkcja była tylko dla Ultra. Teraz dostaną ją wszystkie Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-11T16:38:15+01:00
16:16
Możesz wyrzucić podkaszarkę. Nowe roboty ogarną i to
Aktualizacja: 2026-02-11T16:16:52+01:00
15:50
Android 17 lada moment. Wiemy, kiedy zainstalujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T15:50:03+01:00
15:26
System kaucyjny zrobił z nas śmieciarzy. Ale to powód do dumy
Aktualizacja: 2026-02-11T15:26:58+01:00
14:50
Galaxy S26 kupisz taniej. Samsung ogłosił warunki
Aktualizacja: 2026-02-11T14:50:21+01:00
14:39
Zrobili robota z pralką. Twoje szyby podziękują
Aktualizacja: 2026-02-11T14:39:24+01:00
14:32
Kupisz bilet na wakacje zimą. PKP Intercity w końcu to zrobiło
Aktualizacja: 2026-02-11T14:32:52+01:00
13:50
Biedronka ma do nas nową prośbę. Posłuży się kasą samoobsługową
Aktualizacja: 2026-02-11T13:50:57+01:00
12:56
Euronet drastycznie tnie limit wypłat BLIK. To jakiś absurd
Aktualizacja: 2026-02-11T12:56:46+01:00
12:24
Koniec dyktatu Ameryki, Visa i Mastercard. Europa buduje cyfrową odpowiedź
Aktualizacja: 2026-02-11T12:24:59+01:00
11:32
Polacy zrobili to w kosmosie jako pierwsi. "Cyberpunk na orbicie"
Aktualizacja: 2026-02-11T11:32:41+01:00
11:01
Mamy nową aplikację od wojska. Sprawdziłam, czy ma w ogóle sens
Aktualizacja: 2026-02-11T11:01:17+01:00
10:04
WiFi w końcu w samolotach LOT. Pasażerowie skorzystają lada moment
Aktualizacja: 2026-02-11T10:04:43+01:00
9:09
Nadciąga kometa jaśniejsza od Księżyca. Mamy szansę na pokaz stulecia
Aktualizacja: 2026-02-11T09:09:14+01:00
8:37
iPhone w co czwartej kieszeni. Apple wygrywa jedną ważną cechą
Aktualizacja: 2026-02-11T08:37:34+01:00
7:44
Mamy datę premiery Galaxy S26. Na jedną rzecz czekam szczególnie
Aktualizacja: 2026-02-11T07:44:24+01:00
6:45
Microsoft kaja się i chce naprawić Windowsa. Gigant wyznał wstydliwą prawdę
Aktualizacja: 2026-02-11T06:45:00+01:00
6:34
HIMERA trafiła z frontu w Ukrainie do USA. To przełom, NATO zachwycone
Aktualizacja: 2026-02-11T06:34:00+01:00
6:12
Odkryli najgłośniejszy kosmiczny gong w historii. Einstein miał rację
Aktualizacja: 2026-02-11T06:12:00+01:00
6:01
Polacy chcą obowiązkowej służby wojskowej. Ależ wieje hipokryzją
Aktualizacja: 2026-02-11T06:01:00+01:00
5:23
Zajrzeli w oko tornada na superkomputerze. Kompletnie zaskoczył ich wynik
Aktualizacja: 2026-02-11T05:23:00+01:00
21:19
Windows 11 po cichu rozładowywał masę laptopów. Ile jeszcze tych wtop
Aktualizacja: 2026-02-10T21:19:05+01:00
21:11
Google usunie twój dowód i zdjęcia z sieci. Przełom spóźniony o wiele tragedii
Aktualizacja: 2026-02-10T21:11:24+01:00
19:55
AirTag 2 kontra AirTag. Kupiłem nową wersję i wiem: nie opłaca się cebulić
Aktualizacja: 2026-02-10T19:55:49+01:00
19:45
Musk miał uratować Ukrainę blokadą. Rosja wyśmiała to swoim wynalazkiem
Aktualizacja: 2026-02-10T19:45:13+01:00
19:36
WhatsApp ze zmianą oczekiwaną latami. Zadziała ze starego laptopa
Aktualizacja: 2026-02-10T19:36:21+01:00
18:45
Cena PS5 będzie utrzymana. Niestety, kosztem nas użytkowników
Aktualizacja: 2026-02-10T18:45:25+01:00
18:33
Jesteście jak sroki. Nie chodzi o parametry aparatu, byle kolor modny
Aktualizacja: 2026-02-10T18:33:12+01:00
18:15
Nie czeka na Wiedźmina 4, tylko zrobił go sam. Każdy może już zagrać
Aktualizacja: 2026-02-10T18:15:34+01:00
18:04
Wyciekła specyfikacja Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Procesor robi furorę
Aktualizacja: 2026-02-10T18:04:23+01:00
17:56
Rosjanie myśleli, że bez nich to nie zadziała. Polacy złamali ich sprzęt
Aktualizacja: 2026-02-10T17:56:02+01:00
17:06
Bezczelność dnia: YouTube chce, abyś płacił za układanie piosenek
Aktualizacja: 2026-02-10T17:06:09+01:00
15:50
Samsung Galaxy S26 wyciekł i jest piękny. Mówcie co chcecie
Aktualizacja: 2026-02-10T15:50:46+01:00
15:42
Gdzie druga elektrownia atomowa? Wielka polska metropolia wchodzi do gry
Aktualizacja: 2026-02-10T15:42:55+01:00
15:23
Rząd wysyła cię na szkolenie obronne. Zapiszesz się w mObywatelu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:23:41+01:00
15:14
Polscy piloci F-35 przebili magiczną barierę. Wielkie odliczanie do przylotu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:14:46+01:00
15:01
Nowe AirPodsy dostaną kamery. Nie pytaj po co, Apple wie najlepiej
Aktualizacja: 2026-02-10T15:01:13+01:00
13:53
Przenoszenie karty eSIM przestaje być męczarnią. Operator udostępnił coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:53:16+01:00
13:26
Instagram wciśnie ci nową aplikację. Jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-02-10T13:26:13+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA