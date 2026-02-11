Ładowanie...

Aby usprawnić tę kwestię, Allegro wprowadziło wyszukiwanie części po numerze VIN. Zasada działania systemu jest prosta. Użytkownik musi sprawdzić numer nadwozia swojego samochodu - można to zrobić np. aplikacji w mObywatel w usłudze Moje pojazdy i zakładce Dane pojazdu. W aplikacji i na stronie internetowej Allegro użytkownik zobaczy nową opcję "Numer VIN".

Allegro ułatwia kupowanie części do samochodu. Kapitalne rozwiązanie

Na Allegro znajdziemy mnóstwo części samochodowych. Dotychczas proces szukania komponentów był nieco skomplikowany i łatwo było się pomylić. Wcale nie pomaga fakt, że wiele podzespołów zapewnia kompatybilność z wieloma różnymi modelami, rocznikami i producentami.

Wyszukiwanie części za pomocą numeru VIN maksymalnie upraszcza ten proces. Zamiast wpisywać np. filtr kabinowy + model samochodu oraz rocznik wystarczy wpisać filtr kabinowy i wyświetli nam się przycisk "Numer VIN".

Tam wpisujemy numer składający się z 17 znaków (cyfry i liter), a platforma wypełnia automatycznie specyfikację - markę, model, rocznik, wersja silnika. Na ekranie zobaczymy produkty, które są kompatybilne z naszym samochodem. Dotyczy to również części ekspolatacyjnych - olejów, płynów, filtrów, akumulatorów, klocków. W przypadku niektórych produktów trzeba będzie jednak ręcznie dodać dodatkowe informacje takie jak rozmiar opony.

Rozwiązanie wyszukiwania przez VIN jest o tyle świetne, że pokazuje produkty wyłącznie kompatybilne z danym autem. Allegro uważa, że daje to "pełną pewność, że wybrana część pasuje do wskazanego pojazdu". Opcja ma przede wszystkim minimalizować ryzyko nietrafionego zakupu - np. wyboru zbyt dużych tarcz, niepasujących filtrów i innych niedogodności.

Funkcja jest dedykowana dla wszystkich - zarówno zwykłych klientów indywidualnych, jak i profesjonalistów. Numer VIN znajdziemy nie tylko w mObywatelu, ale też dowodzie rejestracyjnym, czy na ramie pojazdu.

Albert Żurek 11.02.2026 17:04

