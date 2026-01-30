REKLAMA
Nowa opcja zwrotów na Allegro. Musisz o tym wiedzieć

Allegro zmieniło zasady dla kupujących. Od następnego miesiąca zaczną obowiązywać nowe zasady. Dotyczą większości klientów korzystających z platformy.

Albert Żurek
Allegro zmiany
Informacje przychodzą na skrzynki pocztowe użytkowników - sam dostałem taką wiadomość wczorajszym wieczorem. Większość z nich zacznie obowiązywać od 16 lutego. Jedna zmiana szykuje się natomiast 31 marca. Warto o nich wiedzieć, ponieważ dotyczą zwrotów oraz zamknięcia usług. 

Allegro zmienia zasady. Od następnego miesiąca

Jedną z największych zmian, jakie zostaną wprowadzone 16 lutego jest umożliwienie realizacji zwrotów przesyłek nadanych Pocztą Polską we wszystkich placówkach pocztowych. Włącznie z agencjami pocztowymi i filiami Poczty Polskiej.

Obecnie wygląda to tak, że jeśli sprzedawca dostarczy nam produkt do mieszkania lub domu za sprawą poczty, zwrot możemy zrealizować tylko w głównych oddziałach. Teraz będzie łatwiej będzie dokonać zwroty, ponieważ można też skorzystać z agencji i filli. Szkoda, że wciąż nie ma możliwości nadawania takich paczek przez Żabkę i inne punkty. Nadawanie na poczcie bywa męczące.

Co jeszcze się zmienia od 16 lutego? W tym dniu polska platforma całkowicie zakończy Allegro Family. W zeszłym roku stopniowo ograniczono opcje rozwiązania, lecz teraz zupełnie z niej nie skorzystamy. Usługa pozwalała łączyć konto z profilami naszych bliskich, dzięki czemu można było dzielić się pakietem Smart! z rodziną. Taka możliwość była dostępna do 2 lipca 2023 r. 

Czytaj też:

Allegro planuje również zmiany zasady programu Allegro Share polegającym na poleceniu i udostępnianiu produktów, dzięki czemu można nabywać kupony na zakupy. Platforma aktualizuje zasady regulaminu, aby zasady były bardziej przejrzyste: punkty dostaniemy wyłącznie oferty z metodą dostawą inną niż odbiór osobisty i nie wykorzystamy kuponów w kategoriach: internet, kryptowaluty, pre-paid, przedmioty cyfrowe, kody i doładowania, numizmatyka, pieniądz papierowy oraz produkty inwestycyjne.

Oprócz tego Allegro ma doprecyzować zapis o sortowaniu wyników wyszukiwania po ocenie produktu, zaktualizować politykę ochrony prywatności Allegro i Allegro Finance oraz zmieni zasady rozpatrywania zgłoszeń i skarg. Nowa procedura dotyczy sytuacji notorycznego bezzasadnych zgłoszeń. Osoby, które prześlą min. 100 tego typu zgłoszeń miesięcznie otrzymają ostrzeżenie, a jeśli to nie poskutkuje - firma przez pół roku nie będzie rozpatrywać zgłoszeń.

Natomiast od 31 marca Allegro ułatwi przekazywanie darowizn na cele charytatywne.

Albert Żurek
30.01.2026 10:57
Tagi: AllegrozakupyZakupy online
