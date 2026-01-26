Amazon ułatwia zakupy. Sprawdziłem nową funkcję i już nie chcę inaczej

Ładowanie...

Jeśli jesteście zaznajomieni z funkcją Zakreśl, by wyszukać (Circle to Search) od Google’a, z nową funkcja Amazonu poczujecie się jak w domu. To bardzo podobne rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Polacy mogą już używać.

Amazon udostępnia Amazon Lens. Wyszukiwanie produktów nigdy nie było tak łatwe

Gdy kupujemy online, najczęściej korzystamy z wyszukiwarek tekstowych. Wpisujemy model, nazwę lub ogólną kategorię produktu. Jeśli dokładnie wiemy, czego szukamy, znalezienie odpowiedniej oferty zwykle nie stanowi problemu. Kłopot pojawia się wtedy, gdy mniej więcej wiemy, jak coś wygląda, ale nie znamy żadnych szczegółów.

Załóżmy, że w galerii mamy zapisany zrzut ekranu mebla, który zobaczyliśmy w filmie na YouTubie. Zamiast zastanawiać się, co to za produkt, cały proces można uprościć, wykorzystując wizualne wyszukiwanie. Amazon Lens działa tak, że w pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu pojawiła się ikona aparatu z gwiazdką. Otwieramy narzędzie i interfejs wyświetla trzy funkcje:

zrób zdjęcie, aby wyszukać produkty - możemy wykonać fotografię produktu, który mamy pod ręką, aby znaleźć podobne przedmioty;

szukanie za pomocą zrzutów ekranów z galerii - udostępniamy aplikacji dostęp i zaznaczamy zakreśleniem lub zdajemy się na automatyczny wybór;

skanowanie kodów kreskowych - znajdowanie tych samych produktów, które już mamy.

Oprócz tego Amazon Lens zawiera funkcję wywołania lampy błyskowej do wykonywania zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych. Niezależnie czy skorzystamy z wyszukiwania zrobionym zdjęciem, fotografią lub zrzutem z galerii mamy do dyspozycji sortowanie produktów według ceny, ocen klientów, czy opcji dostawy (czy ma być darmowa w ramach Amazon Prime).

Rozwiązanie może przydać się w wielu sytuacjach, na przykład jeśli w sklepie lub w reklamie znajdziemy smartfon, który nas zainteresuje. Wystarczy zrobić zdjęcie i sprawdzić, czy na Amazonie nie będzie taniej. Dotyczy to również innych kategorii produktów: mebli, artykułów spożywczych kupionych na miejscu i wielu innych.

Wykorzystujemy sztuczną inteligencję do rozwiązywania codziennych zadań – narzędzia takie jak Amazon Lens sprawiają, że zakupy stają się bardziej intuicyjne, spersonalizowane i wygodne. Wprowadzamy tę funkcję w Polsce, umożliwiając robienie zakupów za pomocą obrazów, zrzutów ekranu, skanowania kodu kreskowego lub używania aparatu na żywo w aplikacji sklepu Amazon.pl - mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, zarządzająca sklepem Amazon.pl.

Rozwiązanie jest już dostępne w aplikacji Amazonu - zarówno na Androidzie, jak i iOS. Osobiście nawet nie musiałem wykonywać aktualizacji oprogramowania.

Albert Żurek 26.01.2026 13:14

