REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Amazon ułatwia zakupy. Sprawdziłem nową funkcję i już nie chcę inaczej

Amazon wprowadził do Polski nowe narzędzie - Amazon Lens. To rozwiązanie, które umożliwia szukanie produktów za pomocą zdjęcia lub zrzutu ekranu. Łatwiej się nie da.

Albert Żurek
Amazon Lens Polska
REKLAMA

Jeśli jesteście zaznajomieni z funkcją Zakreśl, by wyszukać (Circle to Search) od Google’a, z nową funkcja Amazonu poczujecie się jak w domu. To bardzo podobne rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Polacy mogą już używać.

REKLAMA

Amazon udostępnia Amazon Lens. Wyszukiwanie produktów nigdy nie było tak łatwe

Gdy kupujemy online, najczęściej korzystamy z wyszukiwarek tekstowych. Wpisujemy model, nazwę lub ogólną kategorię produktu. Jeśli dokładnie wiemy, czego szukamy, znalezienie odpowiedniej oferty zwykle nie stanowi problemu. Kłopot pojawia się wtedy, gdy mniej więcej wiemy, jak coś wygląda, ale nie znamy żadnych szczegółów.

Załóżmy, że w galerii mamy zapisany zrzut ekranu mebla, który zobaczyliśmy w filmie na YouTubie. Zamiast zastanawiać się, co to za produkt, cały proces można uprościć, wykorzystując wizualne wyszukiwanie. Amazon Lens działa tak, że w pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu pojawiła się ikona aparatu z gwiazdką. Otwieramy narzędzie i interfejs wyświetla trzy funkcje:

  • zrób zdjęcie, aby wyszukać produkty - możemy wykonać fotografię produktu, który mamy pod ręką, aby znaleźć podobne przedmioty;
  • szukanie za pomocą zrzutów ekranów z galerii - udostępniamy aplikacji dostęp i zaznaczamy zakreśleniem lub zdajemy się na automatyczny wybór;
  • skanowanie kodów kreskowych - znajdowanie tych samych produktów, które już mamy.
Galeria: 2 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Oprócz tego Amazon Lens zawiera funkcję wywołania lampy błyskowej do wykonywania zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych. Niezależnie czy skorzystamy z wyszukiwania zrobionym zdjęciem, fotografią lub zrzutem z galerii mamy do dyspozycji sortowanie produktów według ceny, ocen klientów, czy opcji dostawy (czy ma być darmowa w ramach Amazon Prime).

Rozwiązanie może przydać się w wielu sytuacjach, na przykład jeśli w sklepie lub w reklamie znajdziemy smartfon, który nas zainteresuje. Wystarczy zrobić zdjęcie i sprawdzić, czy na Amazonie nie będzie taniej. Dotyczy to również innych kategorii produktów: mebli, artykułów spożywczych kupionych na miejscu i wielu innych.

Czytaj też:

Wykorzystujemy sztuczną inteligencję do rozwiązywania codziennych zadań – narzędzia takie jak Amazon Lens sprawiają, że zakupy stają się bardziej intuicyjne, spersonalizowane i wygodne. Wprowadzamy tę funkcję w Polsce, umożliwiając robienie zakupów za pomocą obrazów, zrzutów ekranu, skanowania kodu kreskowego lub używania aparatu na żywo w aplikacji sklepu Amazon.pl - mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, zarządzająca sklepem Amazon.pl.

REKLAMA

Rozwiązanie jest już dostępne w aplikacji Amazonu - zarówno na Androidzie, jak i iOS. Osobiście nawet nie musiałem wykonywać aktualizacji oprogramowania.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
26.01.2026 13:14
Tagi: AmazonzakupyZakupy online
Najnowsze
12:46
Nowy ChatGPT uczy się od Muska i powiela kłamstwa. To ja podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-26T12:46:18+01:00
12:09
Największy tiktoker sprzedał się. Dosłownie - zastąpi go cyfrowy klon
Aktualizacja: 2026-01-26T12:09:58+01:00
11:20
PKP Intercity tnie ceny o 40 proc. Rezerwuj, póki są bilety
Aktualizacja: 2026-01-26T11:20:55+01:00
11:01
Spędziłem 7 dni z realme P4 Power. Zapomniałem, gdzie mam ładowarkę
Aktualizacja: 2026-01-26T11:01:58+01:00
10:35
Skończą udawać, że są "eko". Nowe prawo zmiecie kłamstwa
Aktualizacja: 2026-01-26T10:35:26+01:00
9:54
WhatsApp nie będzie już taki sam. Zapłacisz za święty spokój
Aktualizacja: 2026-01-26T09:54:32+01:00
9:25
Co zrobisz, żeby oszczędzić: klikniesz w kupon czy nie weźmiesz telefonu?
Aktualizacja: 2026-01-26T09:25:33+01:00
8:45
Mądrzejsza Siri szybciej niż myśleliście. Podziękujcie Google'owi
Aktualizacja: 2026-01-26T08:45:18+01:00
8:12
Biały Dom przerobił zdjęcie protestującej. To już nie jest śmieszny mem
Aktualizacja: 2026-01-26T08:12:49+01:00
7:00
Jest polski patent na groźną superbakterię. Szpitale odetchną
Aktualizacja: 2026-01-26T07:00:00+01:00
6:30
Miały być eko, a wyszło jak zwykle. Busy do Morskiego Oka pod lupą NIK
Aktualizacja: 2026-01-26T06:30:00+01:00
6:10
Artemis 2 zajrzy na ciemną stronę Księżyca. Ale cel ma bardzo jasny
Aktualizacja: 2026-01-26T06:10:00+01:00
6:00
Samochodowy gigant zrobi drony. Potężne wsparcie dla Ukrainy
Aktualizacja: 2026-01-26T06:00:00+01:00
16:20
Z przyjemnością obserwuję wasze porażki. Ciekawe, jak nas zmienią
Aktualizacja: 2026-01-25T16:20:00+01:00
16:10
Śmietnik oazą wolności. Będzie heca, jak nią pozostanie 
Aktualizacja: 2026-01-25T16:10:00+01:00
16:00
Przeraziła mnie kłótnia Muska z szefem Ryanaira. Dziwię się, że chyba tylko mnie
Aktualizacja: 2026-01-25T16:00:00+01:00
14:02
Budujemy na Bałtyku potęgę, której trzeba pilnować. Polska technologia wchodzi pod wodę
Aktualizacja: 2026-01-25T14:02:37+01:00
10:42
Discombobulator to najnowsza broń Ameryki. Nowa era wojny energetycznej
Aktualizacja: 2026-01-25T10:42:35+01:00
6:40
Kosmos zobaczył coś niezwykłego. Nazare i fale jak wieżowce
Aktualizacja: 2026-01-25T06:40:00+01:00
6:33
Twój lot się opóźnia? Na odszkodowanie nie licz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:33:00+01:00
6:27
Woda butelkowana pod lupą. Nowe dane nie pozastawiają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-25T06:27:00+01:00
6:18
Ja do TCL. Mam sprawę w temacie Sony
Aktualizacja: 2026-01-25T06:18:00+01:00
6:07
Zrobił grę, która niszczy smartfony. Składasz i rozkładasz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:07:00+01:00
6:00
Rewolucja w akumulatorach. Nadchodzą baterie litowo-siarkowe
Aktualizacja: 2026-01-25T06:00:00+01:00
6:00
Jeddah Tower rośnie jak szalona. Rekord świata bardzo blisko
Aktualizacja: 2026-01-25T06:00:00+01:00
16:50
Zdjęcia Google z nowością. Pokażą, że twoje życie to mem
Aktualizacja: 2026-01-24T16:50:00+01:00
16:40
Xbox w pułapce. Została jedna deska ratunku
Aktualizacja: 2026-01-24T16:40:00+01:00
16:30
Kompromitacja Microsoftu. Twoje dane nie są bezpieczne
Aktualizacja: 2026-01-24T16:30:00+01:00
16:20
Trzy dekady otwierali Windowsa. Nadal próbują
Aktualizacja: 2026-01-24T16:20:00+01:00
16:10
Microsoft popsuł Painta. Trudno o większy absurd
Aktualizacja: 2026-01-24T16:10:00+01:00
16:00
Rewolucja w laptopach. Na tym będziesz grać
Aktualizacja: 2026-01-24T16:00:00+01:00
12:52
Nowe ultrasonografy trafiają na rynek. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-24T12:52:10+01:00
10:39
iPhone 18 z rewelacyjnym ekranem. Podziękuj Samsungowi
Aktualizacja: 2026-01-24T10:39:40+01:00
10:37
Ten smartfon ma Androida, Windowsa i Linuxa. Chce być twoim komputerem
Aktualizacja: 2026-01-24T10:37:16+01:00
10:34
Twój telewizor powiedział prawdę. Nie ukryjesz, ile oglądasz
Aktualizacja: 2026-01-24T10:34:35+01:00
8:01
Ciemna materia nie ma już gdzie się ukryć. Nieuchwytna teoria potwierdzona
Aktualizacja: 2026-01-24T08:01:00+01:00
7:51
Biznes w kosmosie eksploduje. Dla Polski to potężna szansa
Aktualizacja: 2026-01-24T07:51:00+01:00
7:41
Koniec zależności od metali ziem rzadkich. "Zniknie bogactwo niektórych państw"
Aktualizacja: 2026-01-24T07:41:00+01:00
7:31
Mieliśmy pracować wydajniej. "Te obietnice można wsadzić między bajki"
Aktualizacja: 2026-01-24T07:31:00+01:00
7:21
Stary satelita nauczył się widzieć w nocy. Efekt niesamowity
Aktualizacja: 2026-01-24T07:21:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA