Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz

Najtańszy i jednocześnie najlepszy pakiet będzie droższy. Wszyscy się tego obawialiśmy, ale nowa cena nadal pozostaje atrakcyjna. Czuję się trochę jak subskrypcyjny narkoman.

Paweł Grabowski
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
REKLAMA

Amazon Prime był i jest usługą, której ceny do końca nie rozumiem. Miesięcznie kosztował 10,99 zł, ale nie znam nikogo, kto tyle płacił, bo roczna opłata została ustanowiona na poziomie 49 zł. W zamian za to otrzymywaliśmy dostęp do serwisów:

  • Amazon Prime Video z bogatą kolekcją filmów i seriali,
  • Amazon Luna z biblioteką gier do grania w ramach streamingu,
  • Amazon Prime Gaming - comiesięczna dawka darmowych gier,
  • darmowe dostawy z Amazon i szereg korzyści zakupowych
REKLAMA

Cena była wręcz skandalicznie niska i nie raz zastanawiałem się jak to jest, że serwis Jeffa Bezosa oferuje tak wiele za tak niewiele. W końcu niskie ceny nie były specjalnością Polski, tylko był to światowy fenomen, a licencje na zakup filmów i seriali nie należą do najtańszych, a sam Amazon realizuje również własne produkcje. Nie ma bata, żeby się to spinało, jak powiedzieliby ludzie o mniejszej kulturze osobistej. Podskórnie czułem, że eldorado zaraz się skończy, że zapłacimy dużo więcej i Amazon przestanie być atrakcyjny. Właśnie spełnił się najczarniejszy scenariusz - opłata wzrasta.

Nowe ceny Amazon Prime - drożej, ale nadal taniej

Na stronie pomocy Amazon Prime widnieją już nowe stawki opłat, które mają zastosowanie dla nowych członków, ale zapewne za chwilę podwyżka obejmie również stałych użytkowników. Nowa miesięczna wysokość abonamentu Amazon Prime wynosi teraz 15,50 zł miesięcznie lub 69 zł rocznie. Procentowo to skok prawie o 50 proc., ale nadal mam wrażenie, że wręcz okradamy Jeffa Bezosa. Zobaczcie sami 69 zł za bogatą kolekcję filmów i seriali, granie w chmurze i darmowe wysyłki i zniżki. To się nadal nie spina, ale najwidoczniej nie musi.

REKLAMA

Więcej o Amazon przeczytasz w:

REKLAMA
Paweł Grabowski
15.12.2025 08:55
Tagi: AmazonAmazon Prime
Najnowsze
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00
6:00
Dlaczego prawie każda gra nie działa na premierę? Pytamy prawdziwego speca
Aktualizacja: 2025-12-15T06:00:00+01:00
19:20
Tusk obiecuje szybkie pociągi, ale rewolucja już tu jest. Czuję się jak pionier 
Aktualizacja: 2025-12-14T19:20:40+01:00
18:41
W automacie kupisz nawet chleb i ziemniaki. Czekam na marchewkomat i masłomat
Aktualizacja: 2025-12-14T18:41:12+01:00
18:05
Elon Musk spojrzał na Polskę i potężnie się zmartwił. Bo nie chcecie mieć dzieci
Aktualizacja: 2025-12-14T18:05:29+01:00
16:10
O włos od katastrofy na orbicie. Starlink musiał uciekać przed chińskim satelitą
Aktualizacja: 2025-12-14T16:10:00+01:00
16:00
Nowa polska tarcza przeciwko dronom. Wreszcie zabetonujemy nasze niebo
Aktualizacja: 2025-12-14T16:00:00+01:00
15:00
Aplikacje na Windows 11 będą działać jak należy - obiecuje Microsoft. Uwierzymy, jak zobaczymy
Aktualizacja: 2025-12-14T15:00:00+01:00
13:00
Jak możecie się fascynować sztucznymi zwiastunami gier? Ja czuję totalne zażenowanie
Aktualizacja: 2025-12-14T13:00:00+01:00
10:23
Kometa 3I/Atlas ponownie zmieniła kolor. I znów to cholernie dziwne
Aktualizacja: 2025-12-14T10:23:42+01:00
9:00
Świąteczne prezenty. 8 gadżetów, które ucieszą graczy, majsterkowiczów i kawoszy
Aktualizacja: 2025-12-14T09:00:00+01:00
8:04
Supernowa zdradziła przepis na życie. Tak działa kosmiczna kuchnia
Aktualizacja: 2025-12-14T08:04:00+01:00
7:53
Szokująca luka w czatbotach. Rozbraja je poezja
Aktualizacja: 2025-12-14T07:53:00+01:00
7:42
Antarktyda to wielkie laboratorium. Dwa balony, dwa wielkie pytania
Aktualizacja: 2025-12-14T07:42:00+01:00
7:31
Odkryli dziwny ślad na Marsie. Toż to motyl
Aktualizacja: 2025-12-14T07:31:00+01:00
7:20
Zapomnij o PIN-ach i skanach twarzy. Microsoft wykorzysta... uszy
Aktualizacja: 2025-12-14T07:20:00+01:00
7:10
Przeniosą serwery w kosmos. "Na Ziemi już się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-14T07:10:00+01:00
16:40
Polak naprawia Messengera na Windowsa. Czekamy na wersję dla macOS
Aktualizacja: 2025-12-13T16:40:00+01:00
16:30
Miliardy z twoich podatków na ratunek Poczcie Polskiej. Dziwny sklepik, niedaleko Paczkomatu
Aktualizacja: 2025-12-13T16:30:00+01:00
16:20
Krzyż Einsteina. Lupa, dzięki której zobaczyliśmy supernową z krańców wszechświata
Aktualizacja: 2025-12-13T16:20:00+01:00
16:10
Ukraińcy pozywają amerykańskie giganty za biznes z mordercami. Koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-12-13T16:10:00+01:00
16:00
Chiny odrzucają amerykańskie chipy. Nie dlatego, że są słabsze czy droższe 
Aktualizacja: 2025-12-13T16:00:00+01:00
12:54
Międzygwiezdny 3I/ATLAS gościem na Wigilię. Masz miejsce przy stole dla wędrowca?
Aktualizacja: 2025-12-13T12:54:10+01:00
11:00
Urbanistyczne Google Maps. Koniec z korupcją
Aktualizacja: 2025-12-13T11:00:00+01:00
8:01
Motorola Edge 70 - recenzja. Świat robi cegły, oni zrobili telefon
Aktualizacja: 2025-12-13T08:01:00+01:00
7:51
Beton ma konkurenta. Nowy materiał dosłownie pożera CO2
Aktualizacja: 2025-12-13T07:51:00+01:00
7:41
Portfolio traci wartość. Rekruterzy każą rysować kandydatom do pracy na żywo
Aktualizacja: 2025-12-13T07:41:00+01:00
7:31
Genomy sprzed 10 tys. lat wywracają obraz ewolucji. Piorunujące odkrycie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:31:00+01:00
7:20
Boty już projektują leki. Brzmi cudownie, ale trochę strasznie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:20:00+01:00
7:10
Robot Tesli to nieśmieszny żart. "Zdalnie sterowany bubel"
Aktualizacja: 2025-12-13T07:10:00+01:00
21:58
WhatsApp stał się lepszym komunikatorem. Nowe funkcje są super
Aktualizacja: 2025-12-12T21:58:29+01:00
21:11
Control Resonant zmienia zasady gry. Nie przestanę kochać Remedy
Aktualizacja: 2025-12-12T21:11:40+01:00
20:26
Moździerze z Hiszpanii coraz bliżej. Terytorialsi zyskają zęby
Aktualizacja: 2025-12-12T20:26:37+01:00
20:12
Apple puścił parę z ust. Będzie nowy gadżet do kupienia
Aktualizacja: 2025-12-12T20:12:35+01:00
19:08
Koniec tanich paczek z Chin. Unia Europejska z nową opłatą
Aktualizacja: 2025-12-12T19:08:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA