Tomb Raidera robią Polacy, pękam z dumy. Ekipa z Warszawy ma akcję w DNA

Kiedy oglądałem zwiastun Tomb Raider: Legacy of Atlantis, trudno było mi się nie wzruszyć. Lara Croft ukształtowała mnie jako gracza. Jedne z najprzyjemniejszych wspomnień mojego życia to wspólne przechodzenie TR2 razem z mamą, na szarym PlayStation, pod koniec lat 90. Główkowaliśmy nad zagadkami, podziwialiśmy rozpikselowany Chiński Mur, a czasem korzystaliśmy z kodów, przeskakując do kolejnego poziomu.

Pierwsza odsłona, chociaż wtedy dla mnie zbyt trudna, stanowi fundament legendy. Dlatego szczerze ucieszyłem się, że niedługo będę miał okazję powrotu do Egiptu i Atlantis, w grze dopasowanej do współczesnych standardów rozgrywki oraz oprawy. Prawdziwą ekscytację poczułem jednak, gdy na zwiastunie pojawiły się nazwy studiów odpowiedzialnych za Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Nagle zrobiło się bardzo swojsko.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis to gra współtworzona przez Flying Wild Hog – jeden z najlepszych i najbardziej niedocenionych zespołów w kraju.

CD Projekt RED, Techland, 11 bit Studios, Bloober Team czy People Can Fly – te polskie studia zna prawie każdy gracz, na bezdechu wymieniając ich gry. Mam jednak wrażenie – oby mylne – że nie każdy z nas ma w świadomości warszawskie Flying Wild Hog. Powinno być inaczej, bo to absolutna światowa śmietana, jeśli chodzi o produkcje akcji w finansowej skali AA.

Duma!

Flying Wild Hog jest znany przede wszystkim z serii Shadow Warrior, chociaż to nie ona podbiła moje serce. Dla mnie absolutny szczyt Warszawiacy osiągnęli wraz z debiutem Evil West – produkcji łączącej western, okultyzm i Gears of War w osobliwą, niezwykle wciągającą mieszankę, od której nie potrafiłem się oderwać. Nawet mimo błędów na premierę.

Evil West ma to, co posiada wieje japońskich gier – idealny stosunek walki, eksploracji, progresu i narracji. Złote proporcje godne najlepszego drinka. Dzięki nim Evil West to 110 proc. gry w grze. Doświadczenie, w trakcie którego każde pociągnięcie za spust daje frajdę. Cała reszta stanowi tylko dodatek.

Lara Croft jest w świetnych rękach. Nie mam co do tego wątpliwości.

Jestem przekonany, że ekipa Flying Wild Hog przypilnuje Crystal Dynamics, by nowy Tomb Raider był odpowiednio mięsisty. Aby nie uciekał za bardzo w spowalniające obszary takie jak np. crafting, a zamiast tego pompował nieustanną akcję, budowaną strzelaninami oraz wyzwaniami akrobatycznymi. W czasach przesadnie nabrzmiałych produkcji pokroju Assassin’s Creeda, warszawskie studio jest jak drogowskaz przypominający, o co w tym wszystkim chodzi – dobrą zabawę oczywiście.

Wielkie gratulacje dla Flying Wild Hog za zdobycie tak prestiżowego zlecenia i pracę z absolutną ikoną świata gier. Liczę, że podobnie jak w przypadku krakowskiego Bloober Team i marki Silent Hill, będzie to dla was początek wspaniałej, długiej i opłacalnej przygody.

Szymon Radzewicz 12.12.2025 18:49

