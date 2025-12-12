Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Tomb Raidera robią Polacy, pękam z dumy. Ekipa z Warszawy ma akcję w DNA

Już w 2026 r. zagramy w Tomb Raider: Legacy of Atlantis. To remake pierwszej odsłony przygód Lary Croft, wydanej w 1996 r. Nie każdy wie jednak, że za nadchodzącą produkcję są współodpowiedzialni Polacy. Dzicy i latający.

Szymon Radzewicz
Tomb Raidera robią Polacy, pękam z dumy. Ekipa z Warszawy ma akcję w DNA
REKLAMA

Kiedy oglądałem zwiastun Tomb Raider: Legacy of Atlantis, trudno było mi się nie wzruszyć. Lara Croft ukształtowała mnie jako gracza. Jedne z najprzyjemniejszych wspomnień mojego życia to wspólne przechodzenie TR2 razem z mamą, na szarym PlayStation, pod koniec lat 90. Główkowaliśmy nad zagadkami, podziwialiśmy rozpikselowany Chiński Mur, a czasem korzystaliśmy z kodów, przeskakując do kolejnego poziomu.

Pierwsza odsłona, chociaż wtedy dla mnie zbyt trudna, stanowi fundament legendy. Dlatego szczerze ucieszyłem się, że niedługo będę miał okazję powrotu do Egiptu i Atlantis, w grze dopasowanej do współczesnych standardów rozgrywki oraz oprawy. Prawdziwą ekscytację poczułem jednak, gdy na zwiastunie pojawiły się nazwy studiów odpowiedzialnych za Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Nagle zrobiło się bardzo swojsko.

REKLAMA

Tomb Raider: Legacy of Atlantis to gra współtworzona przez Flying Wild Hog – jeden z najlepszych i najbardziej niedocenionych zespołów w kraju.

CD Projekt RED, Techland, 11 bit Studios, Bloober Team czy People Can Fly – te polskie studia zna prawie każdy gracz, na bezdechu wymieniając ich gry. Mam jednak wrażenie – oby mylne – że nie każdy z nas ma w świadomości warszawskie Flying Wild Hog. Powinno być inaczej, bo to absolutna światowa śmietana, jeśli chodzi o produkcje akcji w finansowej skali AA.

Duma!

Flying Wild Hog jest znany przede wszystkim z serii Shadow Warrior, chociaż to nie ona podbiła moje serce. Dla mnie absolutny szczyt Warszawiacy osiągnęli wraz z debiutem Evil West – produkcji łączącej western, okultyzm i Gears of War w osobliwą, niezwykle wciągającą mieszankę, od której nie potrafiłem się oderwać. Nawet mimo błędów na premierę.

Evil West ma to, co posiada wieje japońskich gier – idealny stosunek walki, eksploracji, progresu i narracji. Złote proporcje godne najlepszego drinka. Dzięki nim Evil West to 110 proc. gry w grze. Doświadczenie, w trakcie którego każde pociągnięcie za spust daje frajdę. Cała reszta stanowi tylko dodatek.

REKLAMA

Lara Croft jest w świetnych rękach. Nie mam co do tego wątpliwości.

Jestem przekonany, że ekipa Flying Wild Hog przypilnuje Crystal Dynamics, by nowy Tomb Raider był odpowiednio mięsisty. Aby nie uciekał za bardzo w spowalniające obszary takie jak np. crafting, a zamiast tego pompował nieustanną akcję, budowaną strzelaninami oraz wyzwaniami akrobatycznymi. W czasach przesadnie nabrzmiałych produkcji pokroju Assassin’s Creeda, warszawskie studio jest jak drogowskaz przypominający, o co w tym wszystkim chodzi – dobrą zabawę oczywiście.

Wielkie gratulacje dla Flying Wild Hog za zdobycie tak prestiżowego zlecenia i pracę z absolutną ikoną świata gier. Liczę, że podobnie jak w przypadku krakowskiego Bloober Team i marki Silent Hill, będzie to dla was początek wspaniałej, długiej i opłacalnej przygody.

REKLAMA
Szymon Radzewicz
12.12.2025 18:49
Tagi: Amazoncrystal dynamicsTomb Raider
Najnowsze
17:39
Reddit pozwał cały kraj. Stawka jest ogromna
Aktualizacja: 2025-12-12T17:39:13+01:00
17:27
PKP Intercity oburzone. "Działania podważają zaufanie do kolei"
Aktualizacja: 2025-12-12T17:27:16+01:00
17:26
Superziemia miała być martwa. Odkryli, że ma atmosferę
Aktualizacja: 2025-12-12T17:26:08+01:00
16:26
Trzy prezenty, które zmienią dom w centrum rozrywki
Aktualizacja: 2025-12-12T16:26:23+01:00
16:15
YouTube Premium naprawiony. Nie musisz anulować subskrypcji
Aktualizacja: 2025-12-12T16:15:36+01:00
15:45
Ziemia karmi Księżyc. Atmosfera buduje tam zapasy dla ludzi
Aktualizacja: 2025-12-12T15:45:49+01:00
15:11
Android utrudnia kasowanie aktualizacji. Kompletna porażka
Aktualizacja: 2025-12-12T15:11:17+01:00
14:59
Komputer gamingowy na święta? Ostatnia taka okazja, będzie tylko gorzej
Aktualizacja: 2025-12-12T14:59:29+01:00
14:41
Rząd stworzył serwis-apteczkę. Długo czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-12T14:41:37+01:00
14:39
Słońce ma punkt bez powrotu. Wreszcie go namierzono
Aktualizacja: 2025-12-12T14:39:44+01:00
14:07
CPK ma nową nazwę. Nie pomyl z centrum handlowym
Aktualizacja: 2025-12-12T14:07:38+01:00
13:53
Badała kometę 3I/Atlas i się wyłączyła. Szalona teoria w sprawie sondy MAVEN
Aktualizacja: 2025-12-12T13:53:36+01:00
13:29
Minister pokazał za dużo. Pochwalił inwestycję, a w komentarzach burza
Aktualizacja: 2025-12-12T13:29:10+01:00
13:00
Co potrafi Hisense M2 Pro? Salę kinową zabierzesz wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-12T13:00:06+01:00
12:22
Polska armia dostaje drony kamikadze. Rusza gigantyczna dostawa
Aktualizacja: 2025-12-12T12:22:34+01:00
11:59
Hogwarts Legacy za darmo. Masz mało czasu
Aktualizacja: 2025-12-12T11:59:44+01:00
11:44
W Polsce powstała tajemnicza fabryka amunicji. Produkcja wzrośnie lawinowo
Aktualizacja: 2025-12-12T11:44:32+01:00
11:09
Dyski HDD wrócą do komputerów. Powrót microSD to przy tym pikuś
Aktualizacja: 2025-12-12T11:09:00+01:00
10:18
Orange ulepsza najfajniejszą ofertę. Teraz będzie łatwiej
Aktualizacja: 2025-12-12T10:18:44+01:00
9:46
OpenAI udostępnia GPT-5.2. Jest dziwnie
Aktualizacja: 2025-12-12T09:46:11+01:00
8:57
Ten adres w Warszawie budził grozę. Upada symbol radzieckiej dominacji
Aktualizacja: 2025-12-12T08:57:47+01:00
8:51
Wypełnisz dom muzyką. Jedno kliknięcie i wszystko gra
Aktualizacja: 2025-12-12T08:51:26+01:00
8:10
Android pokaże ratownikom to, czego nie umiesz opisać. Genialna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-12T08:10:24+01:00
7:55
Google pokazał nową przeglądarkę. Koniec Chrome?
Aktualizacja: 2025-12-12T07:55:53+01:00
7:00
The Game Awards 2025. Wszystkie zwiastuny i najważniejsze premiery
Aktualizacja: 2025-12-12T07:00:45+01:00
6:30
Żadne Spotify czy YouTube. Koleo ma najlepsze podsumowanie roku
Aktualizacja: 2025-12-12T06:30:38+01:00
6:29
NASA ujawnia plan dla Marsa. Pionierzy zapolują na życie
Aktualizacja: 2025-12-12T06:29:52+01:00
6:23
SpaceX wyniósł na orbitę tajny ładunek. Co wiemy o sekrecie USA
Aktualizacja: 2025-12-12T06:23:00+01:00
6:12
Wojsko Polskie z wielkim kontraktem bez detali, ale z jasnym sygnałem
Aktualizacja: 2025-12-12T06:12:00+01:00
6:01
Niszczymy najciemniejsze niebo Ziemi. Będzie już tylko na filmach
Aktualizacja: 2025-12-12T06:01:00+01:00
20:09
Ups, polskie Mapy Google pokazują, czego nie powinny. Obudźmy się
Aktualizacja: 2025-12-11T20:09:22+01:00
20:02
Święty Graal PC Master Race to pięcioletnia karta. Ale ten podpis
Aktualizacja: 2025-12-11T20:02:28+01:00
19:57
Wygenerujesz własny epizod Star Wars. Hollywood wiąże sobie stryczek
Aktualizacja: 2025-12-11T19:57:46+01:00
19:03
Chrome na telefon z wielką zmianą. Wkurzy miliony, mogło być gorzej
Aktualizacja: 2025-12-11T19:03:34+01:00
18:56
Android 17 pożycza zabezpieczenia od Apple'a. Lepiej późno niż wcale
Aktualizacja: 2025-12-11T18:56:47+01:00
18:18
The Game Awards 2025 – kiedy i jak oglądać? Wszystko masz tutaj
Aktualizacja: 2025-12-11T18:18:43+01:00
18:02
Musk robi w kosmosie elektrownię i serwerownię. Na Ziemi za drogo
Aktualizacja: 2025-12-11T18:02:24+01:00
17:44
Zniknął za Marsem i zamilkł. Cisza niepokoi NASA, 10 lat pracował wzorowo
Aktualizacja: 2025-12-11T17:44:10+01:00
17:00
Teraz słuchawki są od wyglądania. Nawet nie włożysz ich do ucha
Aktualizacja: 2025-12-11T17:00:09+01:00
16:52
YouTube dowalił reklamy w oazie bez spamu. To bat na cwaniaków
Aktualizacja: 2025-12-11T16:52:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA