Grunt, to nigdy nie przekraczać granicy, po której klimatyczna opowieść zamienia się w groteskę. Wielu czytelników Spider's Web zapewne pamięta grę Tomb Raider: The Angel of Darkness, w której nowa, mroczniejsza Lara wraca do świata żywych. Młodzi mają na produkcje tego typu swoje określenie: cringe. Chociaż z perspektywy czasu wydaje mi się, że Angel of Darkness otrzymał więcej krytyki, niż na to zasługiwał, to właśnie ta trudno wyczuwalna linia, za którą wychodzić Larze nie wypada.