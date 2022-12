Polski Evil West jest cudowny, ale nie mogę go przejść. Świetna gra, głupi błąd

Tak rewelacyjny model walki to nie przypadek. Warszawski Flying Wild Hog odpowiada za Shadow Warriora i Trek to Yomi, doskonale wiedząc na czym polegają przyjemne konfrontacje. Grając w Evil West czułem jakbym cofnął się w czasie do premier takich serii jak Gears of War, Nier czy God of War. Tam starcia same w sobie były przyjemnością i wielką atrakcją. Każdy cios, każda sekwencja, każdy granat dawał frajdę. Dokładnie tak samo jest z Evil West. To esencja czystego funu. Nic więcej, ale więcej nie trzeba.