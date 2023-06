Allegro kończy z dzieleniem się kontem Smart z rodziną. Wchodzi nowa promocja

Pomimo okoliczności, w których subskrypcja zostanie rozpoczęta - czyli migracja z Family w promocyjnej cenie - Allegro Smart! oferuje pełną pulę korzyści. Przede wszystkim darmowe dostawy od 45 złotych (dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru) lub 65 złotych (dla dostaw kurierem), ale Allegro oferuje także dostęp do specjalnych przedsprzedaży na koncerty i inne wydarzenia na eBilet.pl oraz dostęp do wyjątkowych promocji w ramach cyklicznego festiwalu promocji Allegro Smart! Week.