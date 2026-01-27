REKLAMA
Odnowione iPhone'y w MediaMarkt. Tańsze, z gwarancją i prawie nówka

MediaMarkt wprowadził do oferty odnowione smartfony Apple’a. To używane propozycje, które otrzymały drugie życie. Dzięki czemu mają być znacznie tańsze, ale i z gwarancją.

Albert Żurek
Odnowione iPHone MediaMarkt
Popularna sieć sklepów podjęła współpracę z firmą bolttech. Smartfony są przez nią dostarczane, a wcześniej odnawiane. Sprzęty mają zapewniać doskonały stan techniczny, a gdyby działo się coś złego, nie pozostajemy z przysłowiową ręką w nocniku. 

Odnowione iPhone’y w ofercie MediaMarkt. Dwa lata gwarancji

Apple domyślnie na wszystkie swoje sprzęty - w tym na iPhone’y - daje 1-roczną ograniczoną gwarancję. Prawo obowiązujące w Polsce nakłada też na sprzedawców obowiązek zapewnienia 2-letniej rękojmi. Z używanymi smartfonami - szczególnie tymi starszymi, wydanymi wiele lat temu jest większy problem z gwarancją. 

Natomiast MediaMarkt ułatwia sprawę dodając do oferty odnowione iPhone’y. Aby potwierdzić "doskonały stan techniczny", firma daje 24-miesięczną gwarancję na urządzenia. Każdy smartfon z takim oznaczeniem przechodzi kompletny proces regeneracji obejmujący:

  • szczegółową kontrolę 33 kluczowych parametrów technicznych;
  • wymianę podzespołów takich jak bateria lub ekran z wykorzystaniem części zgodnych z normami producentów;
  • certyfikowane czyszczenie danych;
  • kompleksowe odświeżenie wizualne;
  • test jakości;
  • dodanie nowych akcesoriów (takie jak kable).
Media Markt
Odnowione iPhone'y w MediaMarkt
Media Markt

Urządzenia zatem nie powinny bardzo odbiegać od nowych smartfonów. Jednocześnie mają być znacznie tańsze. W ofercie odnowionych telefonów znajdziemy też modele, które nie są dostępne w regularnej sprzedaży. Na przykład wcześniejsze generacje iPhone’ów z dopiskiem Pro (14 Pro, 15 Pro) oraz ich większe wersje Max. 

Odnowione smartfony w MediaMarkt mają nosić logo BetterWay (ikonka listka) i będą dostępne w specjalnie oznaczonych strefach sprzedażowych. Tak, aby klient wiedział, że wybiera odnowione urządzenie. Dotychczas oferta była ograniczona do wybranych sklepów, ale obecnie ma być rozszerzona do wszystkich punktów MediaMarkt w Polsce.

Jednocześnie odnowione telefony są też dostępne online w dedykowanej strefie sklepu i aplikacji MediaMarkt.

Albert Żurek
27.01.2026 06:44
