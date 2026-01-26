Samsung Galaxy S26 z dobrą zmianą. Nie ma już wstydu przed ajfoniarzami

Ładowanie...

Samsung Galaxy S26 zadebiutuje już za miesiąc, więc przecieki są tak liczne, że nawet hydraulicy - Mario i Luigi nie są w stanie zatrzymać tego potoku. Wiemy już, że Galaxy S26 Ultra będzie mieć wyświetlacz, który w praktyce jest uderzeniem w całą branżę zajmującą się szkłami ochronnymi i prywatyzującymi, że dostanie lepsze algorytmy, ale nawet najtańsza bazowa odmiana będzie wyraźnie lepsza.

Samsung Galaxy S26 zadebiutuje z większą pojemnością pamięci. Długo na to czekaliśmy

Według najnowszych doniesień najtańsza odmiana z flagowej rodziny nie będzie mieć już 128 GB pamięci na dane. Nowa seria będzie występować w dwóch wersjach pamięci na dane: 256 GB i 512 GB. Podobnie będzie z Samsungiem Galaxy S26 Plus, który ma takie same wersje pamięciowe. Natomiast topowa odmiana Galaxy S26 Ultra będzie sprzedawana z 256 GB, 512 GB i 1 TB pamięci na dane. To długo oczekiwana wiadomość, bo dotychczas kupując bazową odmianę trzeba było się liczyć z dużymi ustępstwami, bo mniejsza pamięć, nie dość, że oferowała mniej miejsca, to była wolniejsza.

To już rynkowy standard

Apple też długo broniło się przed zwiększeniem bazowej pojemności pamięci na dane w iPhone'ach. Co ciekawe - klienci mówili, że to ma sens. Według nich bardziej opłacało się wziąć najmniejszą odmianę i opłacać dostęp do chmury, niż dopłacać do dodatkowych 128 GB miejsca na dane. Już nowe iPhone'y 17 nie występowały w wariancie ze 128 GB, co wielu krytykowało. Ta rzeczywistość w końcu przyszła i do Samsunga, który latami bronił najsłabszej odmiany. W czasach rozbudowanych systemów operacyjnych, algorytmów AI i zdjęć, które zajmują po kilkanaście MB i filmów video 4K, 128 GB pamięci jest niewystarczające.

Nie mówiąc już o tym, że w przypadku Androidów kości pamięci w tym rozmiarze działały w wolniejszym standardzie UFS 3.1, co miało wpływ na zapis, odczyt oraz ogólne działanie systemu. Teraz to się zmieni. Może będzie trochę drożej, ale na pewno lepiej. I o to właśnie chodzi, w tych telefonach - żeby działały lepiej, a biorąc pod uwagę wszystkie przecieki o nadchodzących Samsungach Galaxy S26 - szykują się prawdziwe petardy.

Paweł Grabowski 26.01.2026 14:46

