Przy lotnisku stawiają wielki namiot. Wygląda dziwnie, ale ma sens

Wyniki za 2025 r., które opublikował Urząd Lotnictwa Cywilnego, nie były najlepsze. W ubiegłym roku lotnisko Warszawa-Modlin straciło 35,3 proc. pasażerów w porównaniu do 2024 r. i niemal połowę (48,7 proc.) względem 2023 r. Ten rok wygląda już jednak lepiej i jest odbicie: w kwietniu zaliczono wzrost o 158,2 proc. wobec poprzedniego roku. Od początku 2026 odprawiono już milion podróżnych. W całym 2025 r. było 1,7 mln pasażerów.

W majówkę lotnisko pobiło swój dzienny rekord, obsługując 15 778 pasażerów - po raz pierwszy jednego dnia przekroczono granicę 15 tys. pasażerów.

- To rekordowy wynik, który pokazuje, jak dynamicznie się rozwijamy i jak ważnym punktem na mapie podróży stajemy się dla tysięcy osób - pisał na Facebooku Jacek Kowalski, prezes lotniska.

Rosnąca liczba turystów na pewno cieszy władze portu, ale wpływa też na komfort tych, którzy z Modlina odlatują. Zaczyna się robić tłoczniej, a szczyt sezonu dopiero przed nami. Lekarstwem na ewentualny ścisk ma być terminal pomocniczy.

Szkielet gigantycznego lotniskowego namiotu już stoi

– Obiekt zostanie udostępniony pasażerom przed końcem roku szkolnego, czyli z początkiem wakacji – zapowiada w rozmowie z portalem Fly4free.pl Jacek Kowalski, prezes lotniska w Modlinie.

Według szacunków do połowy czerwca terminal pomocniczy ma być gotowy. Dwa tygodnie potrzebne będą na "wszelkiego rodzaju odbiory".

Nowa przestrzeń to 4 nowe gate’y, sklep oraz restauracja. Najważniejsza informacja to liczba 220 miejsc siedzących.

Szef lotniska przyznał, że linie lotnicze naciskają na port, aby terminal mógł jak najszybciej przyjmować podróżnych. Presję wywiera choćby prezes Ryanaira. "Regularnie co piątek dostaję wiadomość od Michaela O’Leary’ego" - zdradził Kowalski.

Wiosną linia lotnicza informowała, że w Modlinie zbazuje w sezonie letnim 7 samolotów ("inwestycja 700 mln dol." - podkreślono w komunikacie) i będzie obsługiwać 49 tras, w tym 7 nowych połączeń do Alghero, Bratysławy, Lamezii, Mediolanu, Palermo, Sofii i Walencji.

"Ryanair zwiększy również częstotliwość lotów na 29 istniejących trasach, co podwoi ruch w Modlinie do 3 mln pasażerów rocznie" - ogłaszano w marcu.

Rok temu w lipcu lotnisko w Modlinie i Ryanair podpisały umowę, w ramach której Ryanair zobowiązał się do ponad 3-krotnego zwiększenia ruchu pasażerskiego – z 1,5 mln pasażerów rocznie do ponad 5 mln pasażerów do 2030 r.

W grudniu 2025 swoją bazę operacyjną na lotnisku Warszawa–Modlin otworzył Wizz Air.

- Inwestycja ta przełoży się na wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, a tym samym będzie wspierać rozwój sektora usług towarzyszących. Jesteśmy pewni, że decyzja przewoźnika przyniesie wymierne korzyści zarówno dla lotniska, jak i całego regionu - komentował wówczas Tomasz Szymczak, Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

W przyszłości dojazd na lotnisko w Modlinie będzie łatwiejszy

Niedawno został ogłoszony przetarg na budowę połączenia kolejowego do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Inwestycja w końcu połączy port lotniczy ze stacją Modlin. Trasa o długości ok. 5,5 km będzie dwutorowa. Budowa rozpocznie się w 2027 r., a pociągiem na samolot powinniśmy pojechać w 2029 r.

Adam Bednarek 26.05.2026 08:57

